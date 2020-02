Elon Musk contro Facebook: “È noioso”

Un Elon Musk particolarmente critico definisce Facebook “noioso”, e invita neanche troppo implicitamente a cancellare il social, tramite l’hashtag #DeleteFacebook.

Sabato l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha utilizzato il consueto Twitter per esprimere la sua opinione poco lusinghiera sulla piattaforma di Mark Zuckerberg; lo ha fatto in risposta a un tweet anti-Facebook dell’attore e regista Sacha Baron Cohen, non nuovo a osservazioni del tutto avverse a social simili e al loro ruolo nel panorama geo-politico.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.

We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.

Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?

Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020