Trani, città adriatica della BAT in Puglia, ha votato per il nuovo sindaco il 24 e 25 maggio 2026 in una competizione con 5 candidati e 17 liste. Nessuno ha conquistato la maggioranza assoluta al primo turno: si andrà dunque al ballottaggio del 7 e 8 giugno. In testa ai risultati parziali c’è Marco Galiano (centrosinistra), che sfiderà al secondo turno Angelo Guarriello (centrodestra). Il sindaco uscente è Amedeo Bottaro, avvocato del Partito Democratico, al termine del suo secondo e ultimo mandato dopo undici anni consecutivi alla guida della città.

Chi ha vinto le elezioni comunali 2026? Si va al ballottaggio

Con il 55,6% delle sezioni scrutinate, nessun candidato ha raggiunto il 50% + 1 dei voti validi necessario per la vittoria al primo turno. Marco Galiano si è attestato al primo posto con 8.524 voti pari al 40,46%, seguito da Angelo Guarriello con 6.205 voti (29,45%) e da Giacomo Marinaro con 4.815 voti (22,85%). Più staccate Angela Mercorio con 794 voti (3,77%) e Vito Branà con 730 voti (3,46%).

L’affluenza finale si è fermata al 65,18%, in calo rispetto al 68,31% delle comunali del 2020. Il divario tra Guarriello e Marinaro si è consolidato nel corso dello spoglio, rendendo il ballottaggio tra Galiano e Guarriello l’unico esito possibile. Lo scrutinio riprenderà al secondo turno a partire da lunedì 8 giugno alle 15:00.

Chi è in testa e quali sono le liste che lo appoggiano

Marco Galiano, dirigente scolastico ed ex sindacalista del settore scuola, è il candidato più votato al primo turno con oltre il 40% dei consensi. La sua coalizione di centrosinistra è composta da Partito Democratico, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Popolari con Galiano e la lista civica Per Trani con Galiano Sindaco. Galiano si presenta come il candidato della continuità rispetto all’esperienza del sindaco uscente Amedeo Bottaro, puntando su un progetto amministrativo concreto.

A caldo, il candidato ha dichiarato: «Abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci. Il risultato che si prospetta è estremamente positivo, ma nulla è dato per scontato: dobbiamo essere ancora più convincenti». Ora si apre la partita del ballottaggio del 7 e 8 giugno, in cui Galiano dovrà allargare la propria base di consenso per conquistare la guida della città.

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Gli altri candidati e le liste a disposizione

Al secondo posto, e quindi al ballottaggio, si è classificato Angelo Guarriello, urologo e dirigente sanitario, sostenuto dal centrodestra unito: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Trani Libera e la lista civica Angelo Guarriello Sindaco. Terzo classificato, con un risultato definito dallo stesso candidato «incredibile per una coalizione nata in così poco tempo», è Giacomo Marinaro, ex presidente del consiglio comunale e fuoriuscito dal PD, appoggiato da sei liste civiche e riformiste: Marinaro Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Prima di Tutto Trani, Partito Socialista, Essere in Azione e Giacomino Sindaco per Trani. Angela Mercorio, unica donna in corsa con le sue due liste civiche, ha chiuso quarta con il 3,77%. Vito Branà, sostenuto dal Movimento 5 Stelle - che ancora una volta ha scelto di non allearsi con il centrosinistra - ha ottenuto il 3,46% dei voti.