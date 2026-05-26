Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Elezioni Trani 2026, i risultati delle elezioni (e quando ci sarà il ballottaggio)

Redazione

26 Maggio 2026 - 15:01

I risultati, le statistiche e i numeri delle elezioni comunali di Trani di 24-25 maggio 2026, con il ballottaggio in vista a giugno

Elezioni Trani 2026, i risultati delle elezioni (e quando ci sarà il ballottaggio)
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Trani, città adriatica della BAT in Puglia, ha votato per il nuovo sindaco il 24 e 25 maggio 2026 in una competizione con 5 candidati e 17 liste. Nessuno ha conquistato la maggioranza assoluta al primo turno: si andrà dunque al ballottaggio del 7 e 8 giugno. In testa ai risultati parziali c’è Marco Galiano (centrosinistra), che sfiderà al secondo turno Angelo Guarriello (centrodestra). Il sindaco uscente è Amedeo Bottaro, avvocato del Partito Democratico, al termine del suo secondo e ultimo mandato dopo undici anni consecutivi alla guida della città.

Chi ha vinto le elezioni comunali 2026? Si va al ballottaggio

Con il 55,6% delle sezioni scrutinate, nessun candidato ha raggiunto il 50% + 1 dei voti validi necessario per la vittoria al primo turno. Marco Galiano si è attestato al primo posto con 8.524 voti pari al 40,46%, seguito da Angelo Guarriello con 6.205 voti (29,45%) e da Giacomo Marinaro con 4.815 voti (22,85%). Più staccate Angela Mercorio con 794 voti (3,77%) e Vito Branà con 730 voti (3,46%).

L’affluenza finale si è fermata al 65,18%, in calo rispetto al 68,31% delle comunali del 2020. Il divario tra Guarriello e Marinaro si è consolidato nel corso dello spoglio, rendendo il ballottaggio tra Galiano e Guarriello l’unico esito possibile. Lo scrutinio riprenderà al secondo turno a partire da lunedì 8 giugno alle 15:00.

leggi anche

Elezioni comunali 2026, chi sono i nuovi sindaci?
Elezioni comunali 2026, chi sono i nuovi sindaci?

Chi è in testa e quali sono le liste che lo appoggiano

Marco Galiano, dirigente scolastico ed ex sindacalista del settore scuola, è il candidato più votato al primo turno con oltre il 40% dei consensi. La sua coalizione di centrosinistra è composta da Partito Democratico, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Popolari con Galiano e la lista civica Per Trani con Galiano Sindaco. Galiano si presenta come il candidato della continuità rispetto all’esperienza del sindaco uscente Amedeo Bottaro, puntando su un progetto amministrativo concreto.

A caldo, il candidato ha dichiarato: «Abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci. Il risultato che si prospetta è estremamente positivo, ma nulla è dato per scontato: dobbiamo essere ancora più convincenti». Ora si apre la partita del ballottaggio del 7 e 8 giugno, in cui Galiano dovrà allargare la propria base di consenso per conquistare la guida della città.

leggi anche

Quanto guadagna un sindaco? Gli stipendi aggiornati al 2026
Quanto guadagna un sindaco? Gli stipendi aggiornati al 2026

Gli altri candidati e le liste a disposizione

Al secondo posto, e quindi al ballottaggio, si è classificato Angelo Guarriello, urologo e dirigente sanitario, sostenuto dal centrodestra unito: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Trani Libera e la lista civica Angelo Guarriello Sindaco. Terzo classificato, con un risultato definito dallo stesso candidato «incredibile per una coalizione nata in così poco tempo», è Giacomo Marinaro, ex presidente del consiglio comunale e fuoriuscito dal PD, appoggiato da sei liste civiche e riformiste: Marinaro Sindaco per Trani, Prossimamente Trani, Prima di Tutto Trani, Partito Socialista, Essere in Azione e Giacomino Sindaco per Trani. Angela Mercorio, unica donna in corsa con le sue due liste civiche, ha chiuso quarta con il 3,77%. Vito Branà, sostenuto dal Movimento 5 Stelle - che ancora una volta ha scelto di non allearsi con il centrosinistra - ha ottenuto il 3,46% dei voti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Elezioni politiche
# Guida al voto
# Puglia
# Elezioni comunali 2026
# Elezioni amministrative 2026

Seguici su

FT logo

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 03/06/2026 Nei prossimi mesi scenderà l’inflazione?
VOTA ORA

Selezionati per te

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026

Politica italiana

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026
Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Politica italiana

Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Correlato

Elezioni Fermo 2026, chi è il nuovo sindaco e tutti i risultati

Politica italiana

Elezioni Fermo 2026, chi è il nuovo sindaco e tutti i risultati