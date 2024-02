Elezioni Sardegna 2024, come si vota? Fac-simile scheda elettorale

Elezioni regionali Sardegna 2024, come si vota? In vista del delicato voto di domenica 25 febbraio, ecco il fac-simile della scheda elettorale con l’ordine dei quattro candidati presidenti e le tante liste che li sostengono in questa corsa per la Regione: chi prenderà anche un solo voto in più degli avversari sarà eletto nuovo “governatore”.

Ricordiamo che per votare l’elettore deve presentarsi al proprio seggio di riferimento munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Alle elezioni regionali Sardegna 2024 in corsa ci sono quattro candidati presidente: Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (Pd, M5s e liste di centrosinistra), Renato Soru (Azione e liste di centrosinistra) e Lucia Chessa (Sardegna R-esiste).

In totale invece sono venticinque le liste in campo con ben dieci per Alessandra Todde, nove per Paolo Truzzu, cinque per Renato Soru e infine una per Lucia Chessa.

Le urne delle elezioni regionali in Sardegna resteranno aperte dalle ore 06:30 fino alle ore 22:00 di domenica 25 febbraio, con lo spoglio dei voti che prenderà il via subito dopo la chiusura dei seggi.

Elezioni regionali Sardegna 2024: la legge elettorale

La legge elettorale per le elezioni in Sardegna è stata modificata per l’ultima volta nel 2013. Per garantire la governabilità, sarà eletto governatore il candidato più votato: se dovesse ottenere tra il 25% e il 40% dei voti ci sarà un premio di maggioranza del 55% dei seggi, oltre il 40% invece il premio sarà del 60%.

Con meno del 25% invece non scatterà alcun premio di maggioranza. La legge elettorale prevede la possibilità di effettuare un voto disgiunto (si può votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro), mentre la soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni e del 5% per le liste non coalizzate.

La Regione è poi divisa in otto circoscrizioni elettorali a cui sono state assegnate un numero stabilito di seggi: Cagliari (20), Sassari (12), Nuoro (6), Olbia-Tempio (6), Oristano (6), Carboia-Iglesias (4), Medio Campidano (3), Ogliastra (2). Il sessantesimo seggio sarà assegnato al secondo piazzato tra i candidati governatore.

Sul come si vota correttamente alle elezioni regionali Sardegna 2024, la Rai ha realizzato un video tutorial con tutte le informazione per espletare al meglio il proprio diritto di voto.

Ricordiamo che chi non ha la tessera elettorale oppure l’ha smarrita può richiederla presso l’ufficio elettorale del proprio Comune di residenza.