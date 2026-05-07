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Elezioni Salerno 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota

Redazione

7 Maggio 2026 - 17:42

Vincenzo De Luca torna a correre per la quinta volta come sindaco di Salerno, senza il simbolo del PD. Il centrodestra unito schiera Gherardo Maria Marenghi con 4 liste.

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Salerno è una delle sfide politicamente più rilevanti delle elezioni comunali 2026. Vincenzo De Luca, protagonista della politica campana degli ultimi decenni e storico sindaco del capoluogo salernitano, si ricandida per provare a conquistare nuovamente la carica di sindaco di Palazzo di Città - stavolta però senza il simbolo del Partito Democratico.

La candidatura segna anche la rottura politica con il PD campano. In tutto sono 8 i candidati sindaco e 21 le liste presentate. Si vota domenica 24 maggio (ore 7-23) e lunedì 25 maggio (ore 7-15). In caso di ballottaggio si tornerà alle urne il 7 e 8 giugno.

I candidati sindaco a Salerno

Vincenzo De Luca è la figura centrale di questa competizione. Ex presidente della Regione Campania per due mandati (2015-2025), ha lasciato la guida della Regione dopo lo stop al terzo mandato consecutivo. Si è quindi rivolto nuovamente a Salerno, città di cui è stato sindaco dal 1993 al 2010. Corre con 7 liste civiche - Progressisti, Insieme per Salerno, Avanti PSI, Salerno per i Giovani, Cristiani Democratici, A Testa Alta e Davvero - senza il simbolo del PD sulla scheda.

Il centrodestra si presenta unito con Gherardo Maria Marenghi, sostenuto da 4 liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Armando Zambrano guida l’area civico-moderata con 3 liste (Noi Popolari Riformisti UDC, Oltre, Salerno di Tutti). Franco Massimo Lanocita raccoglie invece il voto progressista alternativo a De Luca con 3 liste: Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Salerno Democratica.

Completano il quadro Alessandro Turchi (Salerno Migliore), Domenico «Mimmo» Ventura (Dimensione Bandecchi), Elisabetta Barone (Semplice Salerno) e Pio Antonio De Felice (Potere al Popolo), ciascuno con una lista.

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Le liste in campo

  • De Luca (7 liste): Progressisti Insieme per Salerno Avanti PSI Salerno per i Giovani Cristiani Democratici A Testa Alta Davvero
  • Marenghi - Centrodestra (4 liste): Fratelli d’Italia Lega Forza Italia Noi Moderati
  • Zambrano (3 liste): Noi Popolari Riformisti UDC Oltre Salerno di Tutti
  • Lanocita (3 liste): Alleanza Verdi e Sinistra Movimento 5 Stelle Salerno Democratica
  • Turchi, Ventura, Barone, De Felice: 1 lista ciascuno

Come si vota a Salerno il 24 maggio

Salerno supera ampiamente i 15.000 abitanti: si applica il sistema a doppio turno. Per vincere al primo turno occorre superare il 50% + 1 dei voti validi; in caso contrario i due più votati si sfidano al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

L’elettore può votare la lista, il solo candidato sindaco, oppure esprimere una preferenza per un candidato al consiglio comunale. È ammesso il voto disgiunto.

Per votare occorre presentarsi al seggio con tessera elettorale e documento di identità valido.

Per ogni dettaglio sulla scheda e sul meccanismo di voto, consulta la guida completa alle elezioni amministrative.

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Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle ore 15:00. I primi dati significativi sono attesi nel corso della serata.

Con 8 candidati in campo, il ballottaggio è considerato da molti osservatori uno scenario probabile. La presenza di più candidature civiche e progressiste potrebbe rendere più difficile la vittoria al primo turno per uno dei candidati.

Gli eventuali apparentamenti tra primo e secondo turno potrebbero avere un ruolo decisivo negli equilibri finali della sfida.

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# Elezioni politiche
# Guida al voto
# Campania

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