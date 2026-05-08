Prato, uno dei principali distretti manifatturieri italiani e cuore del tessile toscano, torna alle urne il 24 e 25 maggio 2026 con una sfida che vede al centro il ritorno di Matteo Biffoni, già sindaco per due legislature e oggi consigliere regionale del PD, candidato nuovamente alla guida del Comune. Lo sfida il centrodestra con Gianluca Banchelli. In tutto sono 6 i candidati alla carica di sindaco e 12 le liste presentate. In caso di mancato raggiungimento del 50% + 1 dei voti validi, si andrà al ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.

La sfida amministrativa pratese è considerata uno dei test più rilevanti per il centrosinistra in Toscana, anche per il ritorno in campo di Biffoni dopo la conclusione della sua esperienza a Palazzo Comunale.

I candidati sindaco a Prato

Matteo Biffoni guida il campo largo progressista. Già sindaco di Prato per due mandati consecutivi, è attualmente consigliere regionale del Partito Democratico in Toscana. La sua coalizione conta 5 liste: PD, lista civica Biffoni Sindaco, Casa Riformista Orgoglio per Prato, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

Per il centrodestra corre Gianluca Banchelli, manager e consulente d’impresa, sostenuto da 3 liste: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Completano il quadro altri 4 candidati con le rispettive liste civiche: Emilio Paradiso, Enrico Zanieri, Jonathan Targetti e Claudio Belgiorno.

Resta fuori dalla competizione Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, la cui lista non è stata ammessa dopo verifiche sulle sottoscrizioni necessarie alla presentazione.

leggi anche Come richiedere la tessera elettorale e dove ritirarla

Le liste in campo

Biffoni - Campo largo (5 liste) : PD · Biffoni Sindaco · Casa Riformista Orgoglio per Prato · Movimento 5 Stelle · Alleanza Verdi e Sinistra

: PD Biffoni Sindaco Casa Riformista Orgoglio per Prato Movimento 5 Stelle Alleanza Verdi e Sinistra Banchelli - Centrodestra (3 liste) : Fratelli d’Italia · Lega · Forza Italia

: Fratelli d’Italia Lega Forza Italia Candidati civici: Paradiso, Zanieri, Targetti e Belgiorno con rispettive liste

Come si vota a Prato il 24 maggio

Prato supera i 15.000 abitanti, quindi si applica il sistema a doppio turno. Vince al primo turno chi supera il 50% + 1 dei voti validi; in caso contrario i due candidati più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Sulla scheda figurano i simboli delle liste con accanto il nome del candidato sindaco. L’elettore può votare la lista, il solo sindaco, indicare una preferenza per il consiglio comunale oppure esercitare il voto disgiunto. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di identità valido.

Per tutte le indicazioni pratiche su scheda e seggi, consulta la guida completa alle elezioni amministrative.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle ore 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. I primi dati significativi sono attesi nel corso del pomeriggio, mentre il quadro definitivo potrebbe delinearsi in serata.

Il centrosinistra parte da una posizione di vantaggio grazie alla coalizione larga costruita attorno a Biffoni, ma il centrodestra punta a sfruttare il ritorno alle urne dell’ex sindaco per riaprire una partita che a Prato resta storicamente molto competitiva.