Prato, cuore del tessile toscano e uno dei principali distretti manifatturieri d’Italia, ha votato il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La città era commissariata da oltre dieci mesi, dopo le dimissioni della sindaca uscente Ilaria Bugetti (PD), indagata per corruzione nel giugno 2025. A vincere al primo turno è stato Matteo Biffoni, avvocato, già sindaco per due mandati consecutivi dal 2014 al 2024, che torna così a guidare Palazzo Comunale per la terza volta, battendo lo sfidante di centrodestra Gianluca Banchelli.

Chi ha vinto le elezioni comunali 2026?

Matteo Biffoni è stato eletto sindaco di Prato al primo turno, senza necessità di ballottaggio. A spoglio quasi concluso, con 175 sezioni scrutinate su 179, Biffoni ha ottenuto 38.288 voti, pari al 55% delle preferenze, mentre il candidato di centrodestra Gianluca Banchelli si è fermato al 28,6%. L’affluenza si è attestata al 55,72%, in netto calo rispetto al 64,01% registrato nelle precedenti amministrative, con una flessione di oltre otto punti percentuali che ha segnato un ulteriore scivolamento della partecipazione al voto.

Lo spoglio ha preso il via lunedì 25 maggio alle ore 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi, e i primi dati significativi hanno confermato fin da subito la tendenza verso la vittoria al primo turno del candidato del campo largo.

Chi è il nuovo sindaco e quali sono le liste che lo appoggiano

Matteo Biffoni, 52 anni, avvocato, è stato sindaco di Prato per dieci anni, dal 2014 al 2024, e consigliere comunale dal 2004. Nel 2025 è stato eletto consigliere regionale della Toscana con 22.155 preferenze, record assoluto per un consigliere toscano. Ora torna alla guida della città per un terzo mandato, definito dallo stesso Biffoni “una nuova stagione”.

La sua coalizione, il campo largo progressista, era composta da 5 liste: il PD, primo partito della coalizione con il 29% dei voti di lista, la lista civica Biffoni Sindaco al 17%, Fratelli d’Italia si è fermata al 21% sul fronte opposto, mentre nella coalizione del vincitore figuravano anche Casa Riformista Orgoglio per Prato, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. La lista civica personale di Biffoni, costruita in tempi rapidi, ha sorpreso tutti attestandosi al 17%, risultato che i sostenitori del sindaco hanno definito “grandissimo”.

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Gli altri candidati e le liste a disposizione

Per il centrodestra ha corso Gianluca Banchelli, manager e consulente d’impresa, sostenuto da 3 liste: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Banchelli si è fermato al 28,39% dei voti validi, confermando il divario netto con il vincitore.

Tra gli altri quattro candidati, Claudio Belgiorno con la sua lista civica ha ottenuto il 6,44%, Jonathan Targetti con L’alternativa c’è si è attestato al 5,81%, Enrico Zanieri (PCI, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo!, Unità Popolare) ha raccolto il 2,66% ed Emilio Paradiso lo 0,65%. Restato fuori dalla competizione Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, la cui lista non era stata ammessa dopo le verifiche sulle sottoscrizioni necessarie alla presentazione.