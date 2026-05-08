Dopo un decennio di amministrazione guidata da Alessandro Tomasi, il centrodestra prova a confermarsi alla guida di Pistoia con la candidatura di Anna Maria Celesti, già vicesindaca e sindaca facente funzione durante l’esperienza amministrativa uscente. La città toscana andrà al voto il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo primo cittadino: in corsa ci sono 3 candidati sindaco sostenuti da 12 liste complessive. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 7 e 8 giugno se nessun candidato supera il 50% + 1 dei voti validi.

I candidati sindaco a Pistoia

Il centrodestra presenta Anna Maria Celesti, ex vicesindaca di Pistoia nell’amministrazione Tomasi e già sindaca facente funzione in alcuni passaggi della consiliatura. La sua candidatura è sostenuta da 5 liste di centrodestra, tra cui Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Amo Pistoia, Libertà è Democrazia e altre liste civiche di coalizione. La candidatura punta sulla continuità con i dieci anni di governo Tomasi.

Il centrosinistra ha scelto Giovanni Capecchi attraverso le primarie di coalizione del 12 aprile 2026, vinte con il 56,5% dei voti contro Stefania Nesi. Professore universitario ed ex assessore comunale, Capecchi è sostenuto da 6 liste, tra cui la lista civica Capecchi Sindaco, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e altre forze progressiste della coalizione. Dopo le primarie, Stefania Nesi ha raggiunto un accordo politico con Capecchi e potrebbe ricoprire il ruolo di vicesindaca in caso di vittoria del centrosinistra.

Il terzo candidato è Fabrizio Mancinelli, professore di matematica e volto della sinistra radicale cittadina, in campo con 1 lista civica denominata Pistoia Rossa. La sua candidatura si propone come alternativa sia al centrodestra sia al centrosinistra.

Le liste in campo

Celesti - Centrodestra (5 liste) : Fratelli d’Italia · Lega · Forza Italia/Udc/Amo Pistoia/Libertà è Democrazia · Noi Moderati · liste civiche di coalizione

: Fratelli d’Italia Lega Forza Italia/Udc/Amo Pistoia/Libertà è Democrazia Noi Moderati liste civiche di coalizione Capecchi - Centrosinistra (6 liste) : Capecchi Sindaco · Partito Democratico · Alleanza Verdi e Sinistra/Sinistra Civica Ecologista/Possibile · Movimento 5 Stelle · Rifondazione Comunista · liste civiche progressive

: Capecchi Sindaco Partito Democratico Alleanza Verdi e Sinistra/Sinistra Civica Ecologista/Possibile Movimento 5 Stelle Rifondazione Comunista liste civiche progressive Mancinelli (1 lista): Pistoia Rossa

Come si vota a Pistoia il 24 maggio

Pistoia supera i 15.000 abitanti, quindi si applica il sistema a doppio turno: viene eletto al primo turno il candidato che supera il 50% + 1 dei voti validi. In caso contrario, i due candidati più votati accedono al ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.

Sulla scheda elettorale compare il nome del candidato sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare una lista (trasferendo automaticamente il voto anche al candidato sindaco collegato), votare soltanto il sindaco oppure esprimere una preferenza per un candidato al consiglio comunale. È ammesso anche il voto disgiunto.

Per votare occorrono tessera elettorale e un documento d’identità valido.

Per ogni dettaglio pratico consulta la guida completa alle elezioni amministrative.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di ballottaggio, lo scrutinio prenderà il via lunedì 8 giugno alle 15:00.

La sfida tra centrodestra e centrosinistra si annuncia particolarmente aperta: il voto rappresenta un banco di prova importante anche a livello regionale, soprattutto dopo i dieci anni di amministrazione Tomasi. Resta centrale il tema dell’affluenza, storicamente inferiore alla media toscana nelle ultime tornate amministrative.