Elezioni Liguria 2024, RISULTATI IN DIRETTA: Orlando in testa, le proiezioni premiano Bucci

Elezioni Liguria 2024, risultati in diretta: si sono chiuse le urne con lo spoglio dei voti che è già iniziato: lo scrutinio può essere seguito in tempo reale qui di seguito con i primi dati che vedono in testa Andrea Orlando.

Stando agli exit poll e alla prima proiezione di Swg per La7 - i dati però vengono descritti come molto incerti - sarebbe Marco Bucci a essere priettato verso la vittoria.

Marco Bucci 49,6%

49,6% Andrea Orlando 47,3%

47,3% Altri 3,1%

L’affluenza definitiva delle elezioni Liguria 2024 è stata del 45,96%, in calo di oltre sette punti rispetto alle regionali del 2020 complice anche il maltempo.

Per chi non volesse perdersi tutte le ultime notizie sulle elezioni Liguria 2024 può farlo tramite la nostra diretta live, mentre ricordiamo la possibilità di seguire i risultati dello spoglio dei voti in tempo reale qui in basso.

Elezioni Liguria 2024: i risultati in tempo reale

Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Liguria 2024 ha preso il via alle ore 15.00 di lunedì 28 ottobre. Questi sono i risultati dopo lo scrutinio di 181 sezioni su 1.785. L’affluenza definitiva è stata del 45,96%.

Candidato Liste Voti Marco Bucci Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro, Alternativa Popolare, Orgoglio Liguria, Vince Liguria 46,62% Maria Antonietta Cella Partito Popolare del Nord 0,31% Davide Felice Forza del Popolo 0,30% Marco Ferrando Partito Comunista dei Lavoratori 0,45% Nicola Morra Uniti per la Costituzione 0,90% Andrea Orlando Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Patto Civico Riformista, Andrea Orlando Presidente, Liguri a Testa Alta 49,62% Nicola Rollando Per l’Alternativa 0,80% Alessandro Rosson Indipendenza 0,22% Francesco Toscano Democrazia Sovrana Popolare 0,79%

Ricordiamo che alle elezioni regionali non è previsto il ballottaggio: diventerà il prossimo presidente della Liguria il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

Elezioni Liguria 2024: la DIRETTA LIVE

17:12 Perché le proiezioni premiano Bucci Tutte le proiezioni - Opinio e Swg - attestano una vittoria a Bucci di circa tre punti percentuali, mentre i risultati reali al momento vedono in testa Orlando: il motivo sarebbe che finora sono state scrutinate soprattutto sezioni di Genova dove il centrosinistra sta andando molto bene, mentre altre Province che sono più indietro, come Imperia, sono schierate nettamente dalla parte del centrodestra.

16:32 Orlando in testa nello spoglio Nelle prime sezioni scrutinate Andrtea Orlando sarebbe in vantaggio, soprattutto a Genova.

16:17 Prima proiezione: Bucci in testa Per la prima proiezione di Swg in testa ci sarebbe Bucci con il 49%, Orlando invece fermo al 47,5%

16:16 Prima sezione La Spezia: Orlando in testa Anche la prima sezione di La Spezia vede Andrea Orlando in testa.

16:05 Orlando in testa a Genova Stando a quanto si apprende, a Genova il candidato di centrosinistra Andrea Orlando sarebbe in testa in sette delle otto sezioni scrutinate.

15:53 Prime sezioni scrutinate Scrutinata la prima sezione con Bucci che sarebbe in testa rispetto a Orlando. A Genova in una sezione sarebbe l’ex ministro davanti.

15:45 Affluenza in calo L’affluenza definitiva delle elezioni Liguria 2024 è stata del 45,96%, in calo di oltre sette punti rispetto alle regionali del 2020 complice anche il maltempo.

15:25 Affluenza in calo Con i dati quasi definitivi, l’affluenza in Liguria per le regionali sarebbe in calo di sette punti rispetto al 2020.

15:11 Exit poll: Bucci in vantaggio, ma Orlando è vicino Stando al primo exit polldi Noto per la Rai, Marco Bucci sarebbe di poco in vantaggio su Andrea Orlando, con i due candidati dati come vicinissimi. Marco Bucci : 47% - 51%

: 47% - 51% Andrea Orlando: 45.5% - 49.5%

15:04 Per l’opinio poll Bucci in vantaggio Per l’opinio poll di Swg per il Tg La7 Bucci e Orlando sarebbero vicinissimi, con il candidato di centrodestra che sarebbe di poco in vantaggio.

15:00 Concluse le operazioni di voto Si sono chiuse le urne delle elezioni regionali in Liguria, adesso inizierà subito lo spoglio dei voti con i risultati che saranno anticipati dagli exit poll e dalle proiezioni.

14:34 Cosa succede se vince Bucci L’eventuale vittoria di Marco Bucci andrebbe a consolidare il primato del centrodestra in Liguria, un volta considerata come una Regione “rossa”. Anche a livello nazionale sarebbe un toccasano per il governo, chiamato ora a settimane non semplici per l’approvazione della legge di Bilancio.

14:05 Cosa succede se vince Orlando Una vittoria di Andrea Orlando alle elezioni regionali in Liguria di certo sarebbe un duro colpo per il centrodestra e per il governo, con la maggioranza che poi potrebbe sbandare anche in vista del voto a novembre in Umbria ed Emilia-Romagna. Inoltre sarebbe una conferma di come il campo largo del centrosinistra può battere il centrodestra.

11:29 Fotografa il proprio voto, caos in un seggio Ad Albaro una donna avrebbe fotografato la scheda mentre votava, ma il presidente avrebbe sentito il clic: è dovuta intervenire la polizia con la donna che poi avrebbe detto di aver cancellato la foto.

09:19 Ci saranno gli exit poll Stando a quanto si apprende, come si chiuderanno le urne - alle ore 15 - verranno diffusi i primi exit poll in merito alle elezioni regionali in Liguria.

07:35 Bassa affluenza, chi favorisce? In attesa di capire se oggi ci sarà una corsa ai seggi, al momento l’affluenza è in calo in tutte le Province, in particolare a Imperia e Savona. Hanno retto invece le città di Genova, città dove Bucci è sindaco ma che in passato ha sempre votato a sinistra, oltre che La Spezia, città natale di Orlando amministrata però dal centrodestra. Al momento di conseguenza è difficile capire chi potrebbe avvantaggiarsi dalla bassa partecipazione elettorale.

07:00 Seggi aperti, si vota fino alle 15 Oggi lunedì 28 ottobre i seggi resteranno aperti dalle ore 07 alle ore 15, poi inizierà subito lo spoglio dei voti.

00:10 Elezioni Liguria, si riprende alle 07:00 I seggi riaprono oggi, lunedì 28 ottobre, alle ore 07:00. I cittadini avranno tempo per votare fino alle 15:00, quando poi cominceranno le operazioni di spoglio. Si ricorda di seguire la nostra diretta per non perdere tutti gli aggiornamenti sulle elezioni in Liguria.

23:12 Elezioni Liguria, chiuse le urne Sono ormai chiusi i seggi per il voto in Liguria, che riapriranno domani - lunedì 28 ottobre - alle ore 07:00 per consentire ai cittadini di recarsi alle urne.

22:06 Un’ora alla chiusura dei seggi Tra poco meno di un’ora, alle 23:00 in punto, i seggi chiuderanno. in Liguria. Chi non è ancora andato a votare può recarsi domani nella propria sede, dipendente dalla residenza, tra le 07:00 e le 23:00.

21:11 Elezioni Liguria, i dati sull’affluenza Arrivano i dati finali sull’affluenza alle elezioni in Liguria, che si attesta oggi al 30,60%, in calo rispetto alla precedente elezione, in cui alle 19:00 era al 32,03%. Di seguito i dati dei cittadini andati al voto per città: 32,96% a Genova , l’unica in crescita (nelle scorse elezioni ha totalizzato il 32,25%);

, l’unica in crescita (nelle scorse elezioni ha totalizzato il 32,25%); 24,22% a Imperia , contro il precedente 30,17%;

, contro il precedente 30,17%; 30,87% a La Spezia , contro il precedente 31,18%;

, contro il precedente 31,18%; 27,99% a Savona, contro il precedente 33,44%.

20:07 Elezioni Liguria, voto al 30% A scrutinio quasi terminato l’affluenza registrata è del 30%, in calo rispetto al precedente 32%. Per queste elezioni l’affluenza è stata pressoché omogenea su tutto il territorio, perché diversi comuni hanno subito un calo significativo. In particolare l’affluenza si attesta al: 32% a Genova, esattamente come nella tornata antecedente;

24% a Imperia (contro il precedente 30%);

30% a La Spezia (contro il 31% precedente);

28% a Savona (contro il precedente 33%).

19:12 Affluenza al 19% alle 19:00 Affluenza al 29% alle 19:00, ma si tratta di un dato ancora parziale.

18:10 Elezioni Liguria, seggi spostati per il maltempo Per fronteggiare il maltempo che imperversa sulla Liguria la Regione ha trasferito i seggi situati in zone a rischio, in particolare: nel Comune di Borgio Verezzi il seggio n. 3 (piazza Sant’Agostino) è stato spostato nel Palazzo Comunale in via del Municipio n. 17;

il seggio n. 3 (piazza Sant’Agostino) è stato spostato nel Palazzo Comunale in via del Municipio n. 17; nel Comune di Vado Ligure i seggi n. 1, 2 e 3 (scuola elementare Don Peluffo) sono stati spostati nelle scuole medie A. Peterlin di via XXV Aprile n. 6;

i seggi n. 1, 2 e 3 (scuola elementare Don Peluffo) sono stati spostati nelle scuole medie A. Peterlin di via XXV Aprile n. 6; nel Comune di Quiliano i seggi n. 1, 2 e 3 (edificio scolastico di via Mattotti) sono stati spostati nella Palazzina Servizi in piazza della Costituzione n. 1;

i seggi n. 1, 2 e 3 (edificio scolastico di via Mattotti) sono stati spostati nella Palazzina Servizi in piazza della Costituzione n. 1; nel Comune di Spotorno i seggi n. 1 e 2 (scuola primaria S. Pertini) sono stati spostati nella scuola secondaria di via Verdi località Baxie.

16:43 Elezioni Liguria, nubifragi: serve stato d’emergenza? La Liguria è in grave difficoltà a causa di nubifragi e alluvioni, con particolare impatto in Val Bormida e nel savonese, dove un uomo risulta disperso ad Arenzano. La senatrice Raffaella Paita (Italia Viva) chiede lo stato di emergenza e interventi governativi urgenti, sottolineando l’urgenza per gestire l’emergenza.

14:23 Elezioni Liguria, scomparso materiale elettorale a Sanremo A Sanremo è scomparso materiale elettorale, incluse matite copiative e un timbro di validazione. La Procura di Imperia, informata dal prefetto, ha sostituito il timbro e avviato le indagini. Si cerca di chiarire se il materiale sia stato sottratto o perso per errore, garantendo la regolarità del voto.

13:44 Regionali Liguria: Affluenza in Calo in Tutte le Province In Liguria, l’affluenza alle elezioni regionali registra un calo rispetto al 2020: solo il 13,18% dei votanti si è presentato alle urne entro le 12, contro il 14,09% dello scorso anno. Genova ha raggiunto il 13,92%, seguita da Savona con il 12,77%, La Spezia con il 12,27%, e Imperia con il 10,78%, tutti in diminuzione rispetto ai dati del 2020. I principali candidati, Marco Bucci (centrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra), hanno votato rispettivamente nei seggi di Genova e La Spezia.

12:30 Liguria: solo il 13% alle urne Bassa l’affluenza elle urne. Alle 12, poco più del 13% degli aventi diritti ha deciso di recarsi presso i plessi per poter esprimere il proprio voto. Il risultato è ancora parziale. Intanto record in negativo per Imperia, dove solo il 10% dei cittadini si è recato a votare.

12:00 Quando avremo i primi dati sull’affluenza? I primi risultati sull’affluenza alle elezioni in Liguria, dove si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e i 30 membri dell’assemblea legislativa regionale, saranno resi noti alle ore 12.00. Tuttavia, l’incertezza sul tasso di partecipazione è influenzata dalle condizioni meteorologiche, con un’allerta arancione per piogge e temporali diffusi.

09:22 Per chi votare alle elezioni in Liguria Tramite questo link è possibile consultare tutti i programmi elettorali in pdf dei nove candidati presidente, con uno schematico sunto delle principali proposte in merito ai principali temi della campagna elettorale.

07:30 Quando si sapranno i risultati I primi risultati ufficiali inizieranno a essere diffusi a metà pomeriggio di lunedì 28, mentre prima saranno diffusi gli immancabili exit poll.

07:21 Oltre 1,3 milioni di cittadini alle urne In totale sono 1.341.668 i cittadini liguri chiamati alle urne per le elezioni regionali, con il maltempo che potrebbe abbassare l’affluenza alle urne.

07:15 Cosa serve per votare Per poter votare occorre presentarsi al proprio seggio di appartenenza minuti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso d’opera (QUI la nostra guida sul come si vota).