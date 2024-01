Elezioni europee, regionali e amministrative 2024: sarà election day, decisa le data

Elezioni europee, regionali e amministrative, nel 2024 sarà election day in data sabato 8 e domenica 9 giugno. Manca ancora l’ufficialità ma l’intenzione del governo appare essere chiara con la fumata bianca che arriverà durante il prossimo Consiglio dei ministri che si terrà in settimana.

Anche per una questione di costi - la spesa sarà comunque importante visto il doppio giorno di voto reso confermato per combattere l’astensionismo -, a giugno le urne in Italia si apriranno per le elezioni europee, per il primo turno delle amministrative e per le regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria.

Se l’accorpamento delle regionali in Piemonte alle europee e alle amministrative è avvenuto già nel 2019, la Basilicata andrà a posticipare il voto che cinque anni fa si è svolto a fine marzo mentre l’Umbria anticiperà notevolmente rispetto la fine della legislatura prevista per ottobre.

L’election day in questo 2024 sarà preceduto dalle elezioni regionali in Sardegna (25 febbraio) e in Abruzzo (10 marzo), per una sorta di tagliando ai partiti un anno e mezzo dopo il voto delle politiche che ha decretato il successo della coalizione di centrodestra.

Europee, regionali e amministrative: election day l’8 e 9 giugno

L’Unione europea da tempo ha reso note le date delle elezioni europee 2024: i 27 Paesi dovranno recarsi ai seggi tra il 6 e il 9 giugno, con l’Italia che avrebbe deciso di votare sabato 8 e domenica 9 giugno.

Per tutti gli Stati membri poi lo spoglio inizierà in contemporanea alle ore 23 di domenica 9 giugno. Questo vorrà dire che lo scrutinio dei voti per le regionali e per le amministrative avverrà in un secondo - o terzo per i Comuni di Piemonte, Umbria e Basilicata - momento ovvero il primo pomeriggio di lunedì 10 giugno.

Per quanto riguarda il primo turno delle elezioni amministrative 2024 si voterà in quasi 4.000 Comuni di cui 27 capoluogo di Provincia. Tutte le attenzioni sono rivolte ai 6 capoluoghi di regione chiamati a eleggere un nuovo sindaco: Firenze, Bari, Cagliari, Campobasso, Perugia e Potenza.

La scelta di fare un election day in data 8 e 9 giugno andrà a cambiare le strategie dei principali partiti. Alle elezioni europee vista la legge elettorale proporzionale ognuno correrà per conto proprio, con due o più forze politiche che non possono dare vita a coalizioni ma solo “listoni” con un unico simbolo.

Alle regionali invece il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la sinistra, stanno provando a dare vita a una nuova coalizione giallorossa capace di poter impensierire il centrodestra che governa in tutte le Regioni chiamate al voto.

Più caotica invece la situazione per quanto riguarda le elezioni amministrative, visto che in alcune città anche il centrodestra potrebbe presentarsi diviso senza contare le recenti difficoltà di trovare un’intesa per un candidato unitario anche alle regionali in Sardegna.