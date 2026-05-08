Arezzo si prepara al cambio al vertice dopo i due mandati del sindaco uscente Alessandro Ghinelli. La sfida elettorale segna anche la fine di dieci anni di amministrazione di centrodestra alla guida della città. Alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 si affrontano 6 candidati sindaco sostenuti da 18 liste complessive. Se nessuno supera il 50% + 1 dei voti validi, il ballottaggio è previsto per 7 e 8 giugno.

I candidati sindaco ad Arezzo

Per il centrosinistra corre Vincenzo Ceccarelli, tra i principali esponenti del Partito Democratico toscano: già presidente della Provincia di Arezzo, consigliere regionale e assessore regionale. È sostenuto da 5 liste: PD, Arezzo Partecipa, AVS/Arezzo 2020, Movimento 5 Stelle e Casa Riformista.

Il centrodestra schiera Marcello Comanducci, sostenuto da 5 liste: Fare, Fratelli d’Italia, Forza Italia Avanti Arezzo UDC, Lega e Noi Moderati.

Completano il quadro altri 4 candidati civici: Egiziano Andreani, Marco Donati - ex deputato ed ex esponente di Italia Viva - Michele Menchetti e Serena Marinelli, sostenuti da liste civiche autonome.

Le liste in campo

Ceccarelli - Centrosinistra (5 liste) : PD · Arezzo Partecipa · AVS/Arezzo 2020 · M5S · Casa Riformista

: PD Arezzo Partecipa AVS/Arezzo 2020 M5S Casa Riformista Comanducci - Centrodestra (5 liste) : Fare · FdI · FI Avanti Arezzo UDC · Lega · Noi Moderati

: Fare FdI FI Avanti Arezzo UDC Lega Noi Moderati Candidati civici: Andreani, Donati, Menchetti e Marinelli con rispettive liste civiche

Come si vota ad Arezzo il 24 maggio

Arezzo ha una popolazione superiore ai 15.000 abitanti: si applica il sistema a doppio turno. Per vincere al primo turno occorre superare il 50% + 1 dei voti validi; in caso contrario i due più votati si sfidano al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

L’elettore può votare la lista, il solo candidato sindaco, esprimere una preferenza per un candidato al consiglio, oppure ricorrere al voto disgiunto. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di identità valido.

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Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle 15:00. Con 5 liste ciascuno per i due principali candidati e la presenza di più candidature civiche, il ballottaggio resta un’ipotesi concreta.

Le liste civiche potrebbero risultare decisive in vista dell’eventuale secondo turno, in una sfida che si preannuncia molto equilibrata dopo i due mandati consecutivi del centrodestra ad Arezzo.

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