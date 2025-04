Elezioni amministrative Nuoro 2025: data, candidati e sondaggi

Come investire in borsa?

Elezioni amministrative Nuoro 2025: urne aperte con un anno di anticipo a causa delle dimissioni di Andrea Soddu, il sindaco civico che lo scorso giugno ha optato per un passo indietro dopo aver preso atto di non avere più una maggioranza a suo supporto.

Il centrosinistra in vista di queste elezioni Nuoro 2025 ha scelto di puntare Emiliano Fenu, deputato dei 5 Stelle, con l’intento ora che è quello di fare squadra anche con la candidata indipendente Lisetta Bidoni per non presentarsi divisi come già accaduto nel 2020.

Il centrodestra per l’occasione ha deciso di allargarsi al Terzo Polo dando vita ad Alleanza per Nuoro, con la scelta del candidato che al momento appare essere ristretta a Roberto Capelli e Francesca Ticca.

Ecco allora una guida alle elezioni Nuoro 2025, con la data ufficiale, la legge elettorale, chi saranno nel dettaglio i candidati e cosa dicono i sondaggi elettorali.

Data e orari elezioni Nuoro 2025 Le elezioni amministrative 2025 interesseranno in totale 461 Comuni, quasi tutti appartenenti a Regioni a statuto speciale come la Valle d’Aosta o il Trentino-Alto Adige. Come nel caso di Nuoro, sono diverse le città chiamate alle urne a causa di sindaci dimissionari o dichiarati decaduti. Il primo turno delle elezioni Nuoro 2025 si terrà in data 8 e 9 giugno, anche se ancora manca l’ufficialità di questa data. Questi saranno gli orari del voto che si terrà in concomitanza con i cinque referendum dichiarati ammissibili dalla Consulta. domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15. I ballottaggi delle amministrative in Sardegna si terranno invece due settimane dopo il primo turno con i medesimi orari. leggi anche Elezioni amministrative 2025, quando si vota? Data e Comuni interessati

La legge elettorale delle amministrative Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale. Essendo Nuoro un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano. Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”. Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 24 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna). leggi anche Elezioni amministrative, ballottaggio elezione sindaco: come funziona e come si vota