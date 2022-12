Elezioni amministrative Imperia 2023: data, candidati e sondaggi

Elezioni amministrative Imperia 2023, la guida al voto: grandi manovre in vista delle comunali che potrebbero essere accorpate ad alcuni degli appuntamenti delle elezioni regionali, anche se sulla data ancora non ci sono novità da parte del Viminale.

Dopo la vittoria alle elezioni amministrative del 2018, anche nel 2023 l’attuale sindaco di Imperia Claudio Scajola sarà in campo alla ricerca di un secondo mandato: l’ex ministro però vuole correre senza simboli di partiti, cosa che non piace a Fratelli d’Italia che a questo punto potrebbe andare per conto proprio.

Nel centrosinistra c’è la candidatura a sindaco di Ivan Bracco, ma il commissario di Polizia al momento non ha ottenuto ancora l’appoggio del Partito Democratico e degli altri partiti della possibile coalizione.

In attesa degli immancabili sondaggi elettorali, vediamo quale può essere la data delle elezioni amministrative Imperia 2023, i possibili candidati e quali sono i dettami della legge elettorale.

Elezioni amministrative Imperia 2023: la data

Ancora non è stata presa una decisione in merito alla data delle elezioni amministrative 2023; la scelta infatti si potrebbe intersecare con quella delle regionali in Friuli-Venezia Giulia e in Molise.

Nel 2018 a Imperia per il primo turno delle elezioni amministrative si è votato in data 10 giugno; cinque anni dopo le urne potrebbero tornarsi ad aprirsi con qualche settimana d’anticipo in caso di accorpamento con le regionali.

Per quanto riguarda gli orari, superata la fase più difficile della pandemia di recente si è tornati all’unica giornata di voto, di domenica dalle ore 07:00 alle ore 23:00, ma il Viminale di recente ha deciso di far votare alle regionali in Lombardia e nel Lazio anche di lunedì.

La legge elettorale

La legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Imperia un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi; i restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Con una vittoria al ballottaggio in una sfida tutta interna al centrodestra, alle elezioni amministrative del 2018 Claudio Scajola, dopo essere stato più volte ministro a Roma, è tornato a ricoprire il ruolo di sindaco di Imperia.

In vista delle comunali 2023, Scajola ha annunciato la sua ricandidatura dichiarando però di voler proseguire lungo la strada civica senza simboli dei partiti; una scelta che ha provocato l’irrigidimento di Fratelli d’Italia, con una spaccatura nel centrodestra che a questo punto pare inevitabile.

Giocando d’anticipo, nel centrosinistra l’associazione Rinascita Sociale ha candidato a sindaco il commissario di Polizia Ivan Bracco; al momento sarebbe in corso un dialogo con Pd, Verdi e Sinistra Italiana, ma ancora non è arrivata la fumata bianca.

Resta da capire cosa faranno il Movimento 5 Stelle e il terzo polo in queste elezioni amministrative, senza scordare la lista Imperia al Centro che, all’interno della coalizione del centrosinistra, nel 2018 fu capace di andare oltre il 7% dei voti.