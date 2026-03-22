Guidare un’azienda da miliardi di dollari richiede competenze tecniche solide e una capacità decisionale ben sviluppata. Tuttavia, esiste un’abilità meno scontata che accomuna tre tra i più influenti CEO al mondo: l’ascolto attivo. Marvin Ellison, CEO di Lowe’s, Neal Mohan, CEO di YouTube, e il miliardario Barry Diller, presidente di IAC e Expedia Group, hanno raccontato in che modo saper ascoltare ha contribuito in modo concreto alla loro carriera e ai risultati delle rispettive aziende.

Secondo Alison Wood Brooks, professoressa associata alla Harvard University e autrice del libro “Talk: The Science Of Conversation And The Art Of Being Ourselves”, chi ascolta con attenzione e pone domande mirate riesce a costruire relazioni autentiche e influenti quando serve unire un team verso un obiettivo comune. Ascoltare bene, in sostanza, rende più persuasivi e più efficaci come leader. Ecco quali sono i consigli dei tre imprenditori.

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Ellison: ascoltare i dipendenti per capire davvero l’azienda

Prima di assumere la guida della catena statunitense di vendita al dettaglio nel 2018, Ellison ha trascorso trenta giorni visitando diversi punti vendita Lowe’s, scaricando camion e studiando da vicino prezzi e disposizione dei prodotti. Ma, soprattutto, l’imprenditore ha pranzato con i dipendenti e preso appunti sulle loro osservazioni quotidiane, concentrandosi su cosa funzionava e cosa andava cambiato.

A otto anni dalla nomina, Ellison continua a ritagliarsi tempo per parlare di persona con gli addetti dei negozi e raccogliere i loro riscontri. Nella sua esperienza, le presentazioni che arrivano ai vertici aziendali offrono un quadro parziale: il contatto diretto con chi lavora sul campo restituisce una comprensione più profonda della realtà operativa e rafforza il legame tra leadership e base. Il titolo di CEO può intimidire, ha ammesso Ellison, anche se dopo pochi minuti di conversazione le persone si rilassano e cominciano a essere loro stesse.

Mohan: ascoltare il pubblico per migliorare il prodotto

Neal Mohan è entrato in YouTube nel 2015 come Chief Product Officer e ne è diventato CEO nel 2023. Il suo punto di forza dichiarato è chiedere regolarmente feedback ai creator, cioè le persone che usano la piattaforma ogni giorno e ne conoscono ogni dettaglio. Mohan ha spiegato che i creator offrono riscontri estremamente puntuali, entrando nel merito di aspetti tecnici elaborati come, ad esempio, l’algoritmo che seleziona le miniature dei video.

Mohan ha costruito rapporti personali di qualità con diversi creator e li consulta anche su funzionalità ancora in fase embrionale, per raccogliere impressioni prima che un progetto sia completamente definito. Questo spirito imprenditoriale, ha aggiunto, permea anche la cultura aziendale di YouTube, dove i dipendenti possono contribuire con proposte e osservazioni critiche a più livelli dell’organizzazione. Per Mohan, l’ascolto del pubblico è un metodo di lavoro sistematico che alimenta l’innovazione di prodotto in modo costante.

Diller: ascoltare durante il confronto creativo

Barry Diller, già a capo di Paramount Pictures e 20th Century Fox, ha costruito la sua carriera anche grazie a sessioni di brainstorming che definisce di “conflitto creativo”. In queste riunioni i membri del team discutono con passione, argomentando le proprie idee fino a raggiungere una decisione condivisa. L’atmosfera può diventare accesa, eppure secondo Diller è l’ambiente ideale per far emergere idee innovative.

La chiave, per Diller, sta nel “forzare l’ingenuità”. Chi ascolta con cinismo o con la convinzione di avere già la risposta giusta difficilmente coglie le prospettive altrui. L’ascolto efficace in un contesto creativo va invece inteso come un processo cumulativo, dove si sentono argomentazioni che - se si resta aperti di mentalità - orientano gradualmente il giudizio in una direzione o nell’altra, fino a una convinzione che nasce dall’incrocio tra ciò che si è ascoltato e il proprio istinto.