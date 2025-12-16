Questa è la migliore esperienza turistica in Italia del 2025. Ed è a poco più di 2 ore da Roma

Quando si parla di storia antica e archeologia, l’Italia è in grado di rivaleggiare con quasi tutti i Paesi del mondo, Grecia ed Egitto compresi. E il merito non è soltanto di Roma, delle necropoli etrusche e delle città della Magna Grecia.

Lungo lo Stivale ci sono anche siti archeologici meno conosciuti, ma non per questo meno importanti. Uno di essi, il Parco Archeologico di Nora, in Sardegna, ha appena conquistato il premio come “miglior esperienza di viaggio 2025”, il Travel Experience Award istituito dall’autorevole Bitesp di Venezia.

Visitare Nora è la miglior esperienza di viaggio del 2025

Il premio conquistato da Nora e dal suo sito archeologico è uno dei più prestigiosi in Italia e viene assegnato ogni anno dalla Bitesp di Venezia, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale. Ovvero il punto di riferimento italiano quando si parla di turismo basato su esperienze autentiche legati alla cultura, alle tradizioni e alla storia locale.

Chi ha visitato Nora sa che questo riconoscimento è quanto mai meritato. Il sito archeologico sorge su una piccola penisola affacciata sul mare del sud della Sardegna e nel corso dei secoli ha ospitato alcune delle civiltà che hanno scritto la storia dell’umanità, da quella fenicia a quella romana.

Civiltà che hanno lasciato dietro di sé templi, mosaici in perfetto stato di conservazione, ville, terme, acquedotti e uno dei teatri romani affacciati sul mare più suggestivi d’Italia.

Non solo archeologia

Il sito archeologico è soltanto uno dei luoghi d’interesse da visitare in questa splendida zona della Sardegna. A 4 km da Nora, ad esempio, si trova Pula, piccolo borgo con le tipiche stradine e le tradizionali case colorate sarde.

Ancora più vicina al sito è la spiaggia di Nora, una delle più suggestive d’Italia grazie alle rovine romane che compaiono sullo sfondo. Una piccola baia protetta dai venti e con un mare cristallino perfetta per le famiglie e per chi cerca pace e relax.

Ottime notizie anche per gli appassionati di trekking e per chi ama camminare nella natura. Nei pressi di Pula merita un’escursione Is Cannoneris, una delle foreste più estese del Mediterraneo e “casa” di splendidi animali come il cervo sardo, l’aquila reale e il falco.

Altrettanto bella è la foresta di Pixina Manna, anch’essa vicinissima al borgo. Celebre per i suoi sentieri e per la ricchissima vegetazione, questo polmone verde è perfetto per chi ama i paesaggi e la fotografia. Tra cascate, enormi querce secolari e corsi d’acqua c’è davvero l’imbarazzo della scelta per scattare.

Come arrivare a Nora

Il metodo più rapido per raggiungere Nora è quello di prendere un aereo da Roma in direzione Cagliari. Il viaggio dura poco più di un’ora. Da qui sarà sufficiente prendere un’auto e dirigersi verso sud, lungo la SS195 in direzione Pula-Chiasi.

Dopo 30 km di strada saremo arrivati a Pula. Da qui ne mancheranno appena 4 per raggiungere Nola. 4 km tranquillamente percorribili anche in bici, grazie alla presenza di numerose piste ciclabili incastonate in paesaggi da sogno.