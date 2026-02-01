Altro che Santiago. Il cammino più bello del mondo è tutto italiano e si trova a 2 ore da Roma

Il Cammino di Santiago è molto probabilmente una delle destinazioni turistiche più famose e gettonate al mondo. Un discorso ancor più valido in Italia dove, grazie al successo dell’ultimo film di Checco Zalone, “Buen Camino”, la ricerca di informazioni sul percorso è cresciuta di circa il 600% in pochi giorni.

Ma se amiamo il trekking, il contatto con la natura e le vacanze a tappe, non abbiamo bisogno di raggiungere il nord della Spagna. Ci sono alternative altrettanto valide nel nostro Paese e una delle più belle in assoluto è il Cammino Minerario di Santa Barbara, nella zona sud-ovest della Sardegna.

Un cammino che si è appena conquistato il Global Choice Award assegnato da Komoot, la più grande piattaforma dedicata agli sport all’aperto con una comunità formata da circa 50 milioni di appassionati ed esperti.

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Il Cammino Minerario di Santa Barbara è una meta di viaggio imperdibile nel 2026

Percorrere il Cammino Minerario di Santa Barbara è un’esperienza che cambia la vita. Lungo 500 km e diviso in 30 diverse tappe, attraversa una delle zone più autentiche e selvagge della Sardegna e tocca alcuni dei luoghi più belli dell’intera isola.

Percorrendo le tappe si incontrano simboli sardi come il faraglione di Pan di Zucchero, nei pressi di Nebida, le dune di Piscinas, il “deserto” italiano, foreste antichissime come quella del Marganai e luoghi di altissimo interesse storico come il tempio di Antas. Il tutto passando attraverso antiche vie minerarie, vecchie ferrovie e mulattiere percorse dai nostri antenati.

Un nuovo modo di intendere il turismo

Quando pensiamo alla Sardegna le prime cose che ci vengono in mente sono spiagge paradisiache, calette da sogno e città ricche di storia come Cagliari e Alghero. Il Cammino di Santa Barbara, però, sta cambiando la prospettiva e sta promuovendo la regione come una delle migliori destinazioni mondiali per il turismo “lento” in armonia con la natura.

Basti pensare che nell’ultimo biennio le strutture ricettive hanno registrato una crescita del 30% dei pernottamenti, buona parte di essi provenienti da turisti internazionali.

E per chi decide di visitare il Cammino nel 2026 c’è anche un’ottima notizia: per festeggiare l’assegnazione del premio di Komoot ci sono a disposizione dal 26 gennaio ben 2.000 voucher per soggiornare in alcune strutture convenzionate pagando solo 10 euro validi nei periodi febbraio-giugno e settembre-dicembre.

Come arrivare al Cammino di Santa Barbara e quando visitarlo

Per arrivare alla prima tappa, quella di Iglesias, è sufficiente prendere un volo da Roma in direzione Cagliari della durata di circa 1 ora. Una volta sbarcati basterà prendere un treno verso Iglesias e in 40 minuti saremo pronti per iniziare un’avventura che potrebbe arricchirci notevolmente la vita.

I periodi migliori dell’anno per percorrere l’itinerario sono la primavera e l’autunno, stagioni in cui le temperature restano comprese tra i 15 e i 25 gradi e in cui la natura da il meglio di sé.