Acqua a 39 gradi anche in inverno. Questa località è uno dei segreti meglio custoditi d’Italia

Quella di National Geographic è una delle voci più autorevoli al mondo quando si parla di scienza, cultura, storia antica e bellezze naturali.

Ecco perché è stata accolta con gioia la notizia che gli esperti dell’organizzazione statunitense hanno indicato in una località italiana una delle migliori esperienze di viaggio da fare nel 2026. Uno dei “segreti meglio custoditi dell’Italia” è l’isola di Vulcano, un paradiso terrestre fatto di crateri, acque cristalline e terme libere in cui la temperatura non scende mai sotto i 39 gradi.

Vulcano è la meta ideale per il 2026 secondo National Geographic

Tutte le Isole Eolie sono spettacolari, ma National Geographic ha scelto proprio Vulcano. Il motivo? La capacità di questa piccola isola di regalare esperienze immersive a chi la visita e di far riscoprire la bellezza del contatto ancestrale con la natura.

L’esperienza da fare assolutamente è proprio quella dell’immersione nelle sorgenti termali dell’isola. Un bagno nel celebre fango caldo color grigio ardesia che rimette in equilibrio il corpo e regala sollievo immediato alla muscolatura.

Il tutto con uno spettacolo naturale fatto di mare, fumarole e scogliere sullo sfondo.

Le terme libere di Vulcano

Per godersi l’esperienza consigliata dal National Geographic è sufficiente raggiungere le Terme Libere di Vulcano, situate nella zona della Baia di Levante.

Il sito è diviso in tre parti diverse. Ci sono la già citata Pozza dei Fanghi, le sorgenti sottomarine calde con acque che non scendono mai sotto i 39 gradi e che sono un toccasana per l’organismo per l’elevata presenza di elementi come iodio e zolfo, e le fumarole con i loro vapori sulfurei che ricordano i crateri islandesi.

Cosa vedere alle Isole Eolie

Una visita a Vulcano può essere una ottima occasione per esplorare lo spettacolare arcipelago delle Isole Eolie.

A dispetto delle dimensioni ridotte, questa meravigliosa terra è in grado di soddisfare tutte le esigenze di viaggio. Per chi desidera una vacanza tradizionale all’insegna dello shopping e delle giornate al mare le mete ideali sono Lipari, con il suo ricco centro storico, la Spiaggia Bianca e il Museo Archeologico e Panarea, l’isola dei VIP celebre per la vivace vita notturna e le bellezze naturali.

Per gli amanti del trekking e delle escursioni, invece, le tappe imperdibili sono Salina e Stromboli. La prima mette insieme suggestive saline, splendidi vigneti e paesaggi lussureggianti ed è la patria del famoso vino Malvasia. La seconda ospita uno dei vulcani più attivi del pianeta ed è nota per la “Sciara del Fuoco” con le sue incredibili eruzioni notturne.

Per chi desidera una fuga dalla frenesia della routine quotidiana, invece, le destinazioni perfette sono Filicudi e Alicudi. Filicudi è celebre per la presenza della Grotta del Bue Marino, una delle più belle del mondo. Alicudi è la più remota e le più tranquilla: l’isola ideale per ricaricare le batterie e dimenticare per qualche giorno i folli ritmi della vita moderna.