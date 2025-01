Ecco il vero incubo per la BCE di Lagarde. E no, non è Trump

Non c’è pace per Christine Lagarde, presidente della BCE, paladina della stabilità dei prezzi dell’Eurozona, ossessionata dalla missione di riportare il tasso di inflazione dell’area al target del 2%.

La storia di questi ultimi tre anni della politica monetaria decisa dalla Banca centrale europea, a partire dai rialzi incessanti dei tassi di interesse lanciati nel biennio 2022-2023 fino ai quattro tagli del 2024 - questi ultimi considerati da molti economisti fin troppo timidi - è stata tutta forgiata dalla medesima paura che, in modi e tempi diversi, non ha mai smesso di assediare l’ex direttrice del Fondo Monetario Internazionale: la paura di tornare a macchiarsi di quell’errore che ha leso forse irrimedialmente la sua reputazione, come anche quella del collega e timoniere della Federal Reserve Jerome Powell. Ovvero, la paura di tornare anche solo a dire che un eventuale balzo dell’inflazione possa avere una natura “in gran parte transitoria”.

Ma ora c’è un altro grande incubo che assilla Lagarde, ancora più grande della semplice inflazione. E no, non si tratta dell’imminente ascesa alla Casa Bianca del presidente eletto Donald Trump, vicino a prestare giuramento e a guidare gli Stati Uniti almeno per i prossimi quattro anni. [...]