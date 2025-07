Ecco dove sarà più difficile trovare lavoro nei prossimi anni per colpa dei dazi di Trump

La guerra commerciale scatenata dal Presidente USA Donald Trump potrebbe avere effetti devastanti sull’Italia e, più in generale, su tutta l’Unione Europea.

In particolar modo dopo la lettera inviata alla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen che annuncia l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1 agosto 2025, di una tariffa doganale del 30% su tutti i prodotti esportati negli Stati Uniti provenienti dall’UE.

Un provvedimento che rischia di scardinare il mercato del lavoro italiano e di colpire alcune delle nostre eccellenze a livello mondiale. Vediamo come.

I rapporti commerciali tra Italia e USA

Lo scorso anno poco meno della metà delle merci esportate dall’Italia sono state dirette verso gli USA.

Tradotto in cifre, nel 2024 abbiamo inviato negli Stati Uniti circa 65 miliardi di euro di prodotti italiani, dai cibi ai farmaci, passando per i vestiti, fino ad arrivare ai macchinari industriali e alla componentistica per l’automotive.

Prodotti che, a partire dal mese di agosto costeranno molto di più.

La Cgia parla di una riduzione delle esportazioni pari a circa 35 miliardi di euro. Potrebbe essere una pietra pesantissima su un mondo del lavoro come quello italiano, da anni in forte crisi e in cui gli stipendi continuano costantemente a perdere potere d’acquisto.