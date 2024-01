Ecco come la Cina sta esportando deflazione nel mondo

Oggi la Cina produce il 31% dei beni manifatturieri globali, rappresentando il 13% del consumo totale.

Il resto del mondo cosa sta facendo? Assorbe la crescente capacità eccessiva della Cina. Se il paese vuole raggiungere l’obiettivo di crescita del 5% del Partito Comunista nei prossimi dieci anni con il modello attuale, può farlo solo logorando ulteriormente il nucleo industriale di Europa, America e India.

Xi Jinping non sta riformando il vecchio modello. Sta puntando ad un eccesso di investimenti in ogni settore, dalla tecnologia pulita ai semiconduttori e all’acciaio, tutti beni commerciabili che finiscono sui mercati globali, al fine di compensare la bolla immobiliare in deflazione e impedire che la disoccupazione giovanile superi ulteriormente la soglia politicamente pericolosa del 20%. [...]