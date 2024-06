E se la salita dell’S&P 500 fosse appena iniziata?

La scorsa settimana, l’indice S&P 500 e il Nasdaq hanno continuato a raggiungere nuovi record, nonostante la Federal Reserve abbia allontanato ulteriormente le aspettative di tagli dei tassi di interesse, scegliendo di non modificare la politica monetaria.

Da cosa è giustificata la forza espressa dai mercati USA in questa situazione di incertezza economica, monetaria e persino politica? Ha senso aspettarsi un crollo in questo momento? Oppure siamo solo all’inizio della corsa per il mercato statunitense?

Cosa sta accadendo sul mercato azionario?

[...]