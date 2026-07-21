E se fosse la Grecia il mercato obbligazionario europeo più interessante del momento?

Qualcosa si sta muovendo silenziosamente nel mercato del debito sovrano europeo, e pochi lo stanno notando. I titoli di Stato greci stanno comprimendo i loro rendimenti a livelli che, solo cinque anni fa, sarebbero sembrati fantascienza istituzionale. Eppure i numeri raccontano una storia precisa, e chi sa leggerli potrebbe trovarsi davanti a una finestra temporale rara.

A giugno la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di 25 punti base, e il mercato avrebbe reagito riprezzando l’intera curva dei rendimenti: nelle aspettative implicite attuali non sembrerebbero previsti tagli nei prossimi due anni. Per chi investe in obbligazioni, questo potrebbe significare che il rischio di duration, cioè la sensibilità del prezzo del titolo alle variazioni dei tassi, risulterebbe già ampiamente incorporato nei prezzi correnti.

Schroders, nel suo aggiornamento di luglio 2026, descriverebbe questa situazione come un miglioramento del rapporto tra rischio e rendimento per chi volesse assumere esposizione alla duration europea: non abbastanza, secondo la casa d’investimento, da giustificare una posizione aggressiva, ma sufficiente per motivare un approccio selettivo. Ed è proprio qui che, secondo questa lettura, potrebbe entrare in gioco la Grecia.

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Dal default al BBB+: la parabola del credito ellenico

Per capire dove si trova oggi la Grecia, bisogna ricordare da dove viene. Nel 2012, Atene ha attraversato la più grande ristrutturazione del debito sovrano nella storia moderna, con un haircut che ha bruciato circa il 53,5% del valore nominale dei bond detenuti dai creditori privati. Una perdita secca, senza precedenti in ambito europeo.

Tredici anni dopo, lo stesso paese emette debito con un rating investment grade: S&P ha portato il merito creditizio greco a BBB nel 2024, mentre Fitch e DBRS collocano il paese in area BBB. Questo salto qualitativo non è solo simbolico. Significa che fondi pensione, assicuratori e gestori con mandati vincolati al solo investment grade possono oggi acquistare titoli ellenici, ampliando strutturalmente la platea della domanda.

Lo spread che si comprime: geometria dei rendimenti

Il dato più interessante riguarda il differenziale di rendimento tra i bond greci a 10 anni e il Bund tedesco di pari scadenza. A luglio 2025, questo spread si colloca attorno ai 70 punti base, un livello che potrebbe sembrare ancora generoso, ma che rappresenta una contrazione straordinaria rispetto ai 3.500 punti base toccati durante il picco della crisi nel 2012.

La velocità di questa compressione è ciò che merita attenzione analitica. In termini assoluti, il rendimento del decennale greco si assesta intorno al 3,85%, contro un Bund che rende circa il 3,12%. Per un investitore abituato a ragionare in termini di rischio/rendimento aggiustato, il premio offerto dalla Grecia rispetto alla Germania potrebbe rappresentare un’anomalia residua destinata a restringersi ulteriormente, nella misura in cui il percorso di consolidamento fiscale ellenico dovesse continuare.

Una traiettoria che pochi hanno ancora notato

La tesi di Schroders sul debito ellenico non sembrerebbe fondata su un generico ottimismo verso i Paesi del Sud Europa, quanto piuttosto su una traiettoria del debito pubblico che apparirebbe in miglioramento strutturale. Per l’appunto, anche secondo la banca d’investimento, Atene avrebbe percorso, negli ultimi anni, un cammino di consolidamento fiscale che in pochi avrebbero previsto dopo la crisi del 2010-2015, quando il rapporto debito/PIL sfiorò il 200%.

La direzione attuale sembrerebbe opposta: il debito starebbe scendendo come percentuale del PIL, i surplus primari sarebbero tornati e la credibilità istituzionale del Paese risulterebbe cambiata agli occhi degli investitori internazionali. Se così fosse, i titoli di Stato greci potrebbero continuare a incorporare un premio di rischio costruito su una storia passata sempre meno rappresentativa della realtà fiscale attuale.

Il confronto con le obbligazioni italiane: BTP sotto esame

Chi segue il mercato del debito europeo non può evitare il confronto diretto con i BTP. L’Italia offre attualmente sul decennale un rendimento intorno al 3,9%, con uno spread sul Bund di circa 81 punti base.

La Grecia, paradossalmente, si trova oggi a rendere meno dell’Italia su alcune scadenze intermedie, un’inversione logica che avrebbe fatto sorridere qualsiasi operatore di mercato nel 2015. La differenza fondamentale sta nella traiettoria: mentre il debito/PIL italiano rimane stabile intorno al 135-137% senza una chiara rotta discendente, quello greco è in calo strutturale.

Il mercato tende a prezzare le aspettative future più che la fotografia statica del presente, e in questa chiave di lettura il differenziale di valutazione potrebbe apparire non del tutto giustificato dai fondamentali correnti.

Duration, liquidità e rischio: cosa valutare prima di ogni altra cosa

Un’analisi onesta del mercato ellenico non può prescindere dai fattori di rischio. La liquidità dei titoli greci rimane inferiore a quella dei mercati core europei: i volumi scambiati quotidianamente sul secondario sono significativamente più contenuti rispetto ai BTP o agli OAT francesi, il che si traduce in bid-ask spread più ampi e maggiore volatilità in fase di stress.

La duration media delle emissioni elleniche è particolarmente elevata, poiché il paese ha approfittato degli anni di tassi bassi per allungare le scadenze del debito pubblico: la vita media residua del debito greco supera i 18 anni, contro una media europea inferiore ai 10. Questo aspetto è una protezione per le casse statali, ma richiede attenzione da parte dell’investitore sul rischio di tasso: in uno scenario di risalita dei rendimenti, le emissioni a lunga scadenza soffrirebbero in misura maggiore in termini di mark-to-market.