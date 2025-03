È l’inizio della fine per Elon Musk?

Come investire in borsa?

Tutta Washington DC, o quasi, vede ormai Elon Musk come una spina nel fianco. E Donald Trump potrebbe presto condividere la stessa idea.

Il CEO di Tesla ha un potere politico mai visto nelle mani di un privato in tutta la storia degli Stati Uniti d’America - la caduta potrebbe essere rovinosa. Ma andiamo con ordine.

Secondo il New York Times il 47° presidente degli Stati Uniti avrebbe tarpato le ali a Musk in occasione di un’animata riunione di gabinetto la scorsa settimana. Trump vuole che siano i capi gabinetto ad occuparsi delle proprie assunzioni e licenziamenti, e non il DOGE, il Dipartimento di efficienza governativa guidato dall’uomo più ricco del mondo.

Un segnale dell’aumento di tensione tra i due, secondo il Financial Times, arriverebbe dalla visita a Mar-a-Lago da parte di Musk lo scorso fine settimana, non originariamente prevista. E Musk ha cercato di iniettare altri milioni di dollari nelle commissioni di azione politica di Trump ed è stato respinto. In altre parole, Trump ha rifiutato i soldi di Musk. Ma sembrerebbe, ancora secondo il FT, che Musk stesse tentando di comprare un prolungamento della sua permanenza nel governo.

Non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo la sua reputazione è crollata, un po’ come le azioni della sua Tesla.

Al contrario, il tasso di gradimento verso Trump rimane stabile.

E con il mercato che da giorni parla incessantemente di una Trump-recessione, Elon Musk potrebbe fare da capro espiatorio.

In molti non vedono l’ora che accada. Non c’è un legislatore repubblicano o un dirigente di Trump che non sia terrorizzato dal potere (e dai soldi) di Musk. La sua X (ex Twitter) può distruggere la carriera di un membro del Congresso in poche ore.

E intanto Musk ostacola il lavoro di Marco Rubio, segretario di Stato USA. Di recente ha minacciato di innescare un crollo in Ucraina ritirando il suo servizio satellitare Starlink. Dopo che il ministro degli esteri polacco, Radosław Sikorski, ha obiettato, Musk ha scritto: «Stai zitto, ometto...Non c’è sostituto per Starlink». La Polonia è uno dei pochi Paesi europei che Trump ha detto che aiuterà in caso di attacco. Un impotente Rubio si è trovato così a dover sostenere Musk.

Il costo per tenere Musk al fianco di Trump aumenta ogni giorno che passa. Il miliardario ignora regole e processi del governo federale, con relativi danni.

Il recente calo sul patrimonio netto di Musk ha anche quasi bruciato tutti i guadagni post-elettorali. E allora cosa ci guadagna Musk? Con il DOGE ha accesso ai conti dei contribuenti, ai registri della previdenza sociale e ai dati dei dipendenti federali, una miniera d’oro per qualsiasi titano dell’intelligenza artificiale. La tentazione di copiarli e usarli per i propri fini è grande, ma deve mantenere la fiducia di Trump. Ed è per questo che Musk continuerà a indossare abiti eleganti e terrà la sua prole fuori dallo Studio Ovale.