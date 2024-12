Dove vedere in tv Lazio-Napoli, Coppa Italia nel caos ma nessuno lo dice

Come e quando cambiare software per fatturazione elettronica? Guida completa

Coppa Italia, dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming? Continuano nell’ormai consueto formato dello spezzatino le partite degli ottavi della manifestazione che si concluderà il prossimo 14 maggio, quando allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale.

In virtù dell’ottimo inizio di stagione, la Lazio spera di essere una delle protagoniste della finale di Coppa Italia che si terrà proprio nel suo stadio, ma questa sera si troverà di fronte il Napoli primo in classifica.

Dopo aver cambiato allenatore in estate, entrambe le squadre stanno andando oltre le ben più rosee aspettative, tanto che i partenopei insieme all’Inter sono stati indicati come i favoriti per la vittoria dello Scudetto.

Antonio Conte però non vuole distrazioni, anche se in Coppa Italia già ha fatto sapere che farà scendere in campo chi finora ha giocato meno; anche sulla sponda capitolina Marco Baroni dovrebbe ricorrere al turnover, con la Lazio che in questa stagione è impegnata anche in Europa a differenza del Napoli.

Vediamo allora nel dettaglio l’orario di Lazio-Napoli e dove poter vedere la partita in diretta tv e streaming: proprio a riguardo, la Coppa Italia starebbe facendo flop senza che il mondo del calcio nostrano si stia interrogando sui motivi di questa disaffezione da parte degli appassionati.

Coppa Italia, dove vedere Lazio-Napoli tv e streaming

L’incontro tra Lazio e Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia si disputerà oggi giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Olimpico. Come noto si tratterà di una gara secca, con la partita che sarà decisa ai supplementari o eventualmente ai rigori nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Con Mediaset che si è aggiudicata i diritti della Coppa Italia, il match Lazio-Napoli sarà trasmesso in diretta tv da Italia Uno, oltre che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play.

Il flop della Coppa Italia

La Coppa Italia negli ultimi anni è stata stravolta rispetto al passato, con l’unico scopo che è stato quello di incassare di più dalla vendita dei diritti tv piegandosi totalmente alle necessità dei broadcaster di turno.

Invece che essere aperta almeno a tutte le squadre professioniste come avviene in tutti gli altri paesi europei - in Inghilterra, Francia o Germania si parte addirittura dalle serie minori -, la nostra Coppa Italia è ritagliata su misura per fare andare più avanti possibile le big della Serie A: le prime otto della stagione precedente non solo partono dagli ottavi di finale, ma giocano anche ottavi e quarti in casa.

Il problema è che nonostante la presenza delle squadre più seguite e l’ormai immancabile spezzatino televisivo, questa Coppa Italia sembrerebbe piacere sempre meno come dimostrano i recenti ascolti tv.

L’ottavo di finale tra Milan e Sassuolo è stato visto solo da 1,8 milioni di telespettatori per uno share dell’8,9%, mentre sempre su Italia Uno stesso audience anche per Fiorentina-Empoli per il 9,5% di share.

Si tratta di record negativi per degli ottavi di Coppa Italia, con l’incontro di oggi tra Lazio e Napoli che potrebbe fare registrare dei dati migliori. Meglio invece è andato per il dato degli spettatori allo stadio: oltre 30.000 a Milano e in 15.000 a Firenze.

La domanda a questo punto è semplice: vale la pena svilire una manifestazione per ottenere in cambio degli ascolti tv così bassi? Questa volta poi la colpa non può essere data al “pezzotto”, vista la messa in onda gratuita su Italia Uno, ma ormai chi governa il mondo del calcio in Italia ha in mente solo l’aumento delle entrate e non cosa sta veramente a cuore ai tifosi.