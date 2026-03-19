Sabato 21 marzo 2026, va in scena allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano la sfida valida per la 30ª giornata di Serie A tra Milan e Torino, un confronto dal peso specifico importante sia nella zona alta della classifica sia nella lotta per la salvezza. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe determinate a fare risultato: i rossoneri per difendere la zona Champions e coltivare ancora un po’ il sogno scudetto, i granata per avvicinarsi ulteriormente alla permanenza in categoria.

Ecco dove vedere la partita in TV, l’orario del fischio d’inizio, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere su valore delle rose e monte ingaggi delle due squadre.

Milan-Torino: orario e dove vederla in TV su DAZN

Calcio d’inizio : 18:00

: 18:00 Stadio : Stadio Giuseppe Meazza di Milano

: Stadio Giuseppe Meazza di Milano TV in diretta : DAZN (piattaforma DAZN e canale 214 di Sky per abbonati Zona DAZN)

: (piattaforma DAZN e canale 214 di Sky per abbonati Zona DAZN) TV in streaming e on-demand: DAZN

Il Milan di Massimiliano Allegri arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha rallentato la corsa dei rossoneri verso il vertice della classifica. Un passo falso che ha riportato l’attenzione sull’obiettivo principale: difendere il piazzamento nelle prime quattro e respingere gli assalti delle inseguitrici nella corsa alla Champions League.

Il Torino, invece, si presenta a San Siro in un buon momento di forma, come dimostra il netto 4-1 rifilato al Parma nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Roberto D’Aversa ha ritrovato fiducia e continuità, accumulando punti preziosi che le hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione e affrontare con maggiore serenità una trasferta complicata come quella contro il Milan.

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Milan-Torino: le probabili formazioni

Milan con alcune assenze in vista della sfida del Meazza. Non saranno disponibili Loftus-Cheek e Gabbia, ma Allegri ritrova Rabiot, pronto a riprendere il suo posto a centrocampo accanto a Fofana e Modric. Sulle corsie agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in attacco sarà confermata la coppia Leao-Pulisic.

Situazione più lineare in casa granata, dove il Torino dovrebbe confermare l’ossatura vista nelle ultime uscite. D’Aversa si affiderà ancora al tandem offensivo formato da Simeone e Adams, con Vlasic a supporto sulla trequarti.

Ecco le probabili formazioni complete:

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

Milan-Torino: valore delle rose e monte ingaggi

Al di là di ciò che emergerà dal campo, la sfida di San Siro mette a confronto due realtà molto diverse anche dal punto di vista economico. Come spesso si ricorda, però, “gli stipendi non fanno gol”, anche se i numeri aiutano a delineare il peso delle due società.

Secondo i dati del portale Capology, il Milan spende annualmente circa 100 milioni di euro in stipendi base; il Torino si attesta invece intorno ai 49 milioni.

Tra i giocatori più pagati della rosa granata figura Duvan Zapata, con un ingaggio di circa 6,25 milioni di euro lordi annui tra parte fissa e bonus. In casa rossonera, invece, tra gli stipendi più elevati spiccano quelli di Adrien Rabiot e Luka Modric, entrambi con circa 11,5 milioni di euro lordi complessivi.

Per quanto riguarda il valore complessivo delle rose, il riferimento resta sempre il portale specializzato Transfermarkt. Il Torino presenta una valutazione complessiva di circa 135,5 milioni di euro per il proprio roster, mentre il Milan si colloca nettamente più in alto con una stima intorno ai 493,5 milioni di euro, un divario che riflette le diverse ambizioni e la profondità delle due squadre.