Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Dove vedere Milan-Torino? Orario, diretta TV e formazioni del 30° turno di Serie A

Money.it Guide

19 Marzo 2026 - 13:37

Milan-Torino: la programmazione in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sull’anticipo della 30esima giornata di Serie A 25/26

Dove vedere Milan-Torino? Orario, diretta TV e formazioni del 30° turno di Serie A

Sabato 21 marzo 2026, va in scena allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano la sfida valida per la 30ª giornata di Serie A tra Milan e Torino, un confronto dal peso specifico importante sia nella zona alta della classifica sia nella lotta per la salvezza. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe determinate a fare risultato: i rossoneri per difendere la zona Champions e coltivare ancora un po’ il sogno scudetto, i granata per avvicinarsi ulteriormente alla permanenza in categoria.

Ecco dove vedere la partita in TV, l’orario del fischio d’inizio, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere su valore delle rose e monte ingaggi delle due squadre.

Milan-Torino: orario e dove vederla in TV su DAZN

  • Calcio d’inizio: 18:00
  • Stadio: Stadio Giuseppe Meazza di Milano
  • TV in diretta: DAZN (piattaforma DAZN e canale 214 di Sky per abbonati Zona DAZN)
  • TV in streaming e on-demand: DAZN

Il Milan di Massimiliano Allegri arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha rallentato la corsa dei rossoneri verso il vertice della classifica. Un passo falso che ha riportato l’attenzione sull’obiettivo principale: difendere il piazzamento nelle prime quattro e respingere gli assalti delle inseguitrici nella corsa alla Champions League.

Il Torino, invece, si presenta a San Siro in un buon momento di forma, come dimostra il netto 4-1 rifilato al Parma nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Roberto D’Aversa ha ritrovato fiducia e continuità, accumulando punti preziosi che le hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione e affrontare con maggiore serenità una trasferta complicata come quella contro il Milan.

leggi anche

Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic? Stipendio e patrimonio del dirigente del Milan
Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic? Stipendio e patrimonio del dirigente del Milan

Milan-Torino: le probabili formazioni

Milan con alcune assenze in vista della sfida del Meazza. Non saranno disponibili Loftus-Cheek e Gabbia, ma Allegri ritrova Rabiot, pronto a riprendere il suo posto a centrocampo accanto a Fofana e Modric. Sulle corsie agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in attacco sarà confermata la coppia Leao-Pulisic.

Situazione più lineare in casa granata, dove il Torino dovrebbe confermare l’ossatura vista nelle ultime uscite. D’Aversa si affiderà ancora al tandem offensivo formato da Simeone e Adams, con Vlasic a supporto sulla trequarti.

Ecco le probabili formazioni complete:

  • Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.
  • Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

Milan-Torino: valore delle rose e monte ingaggi

Al di là di ciò che emergerà dal campo, la sfida di San Siro mette a confronto due realtà molto diverse anche dal punto di vista economico. Come spesso si ricorda, però, “gli stipendi non fanno gol”, anche se i numeri aiutano a delineare il peso delle due società.

Secondo i dati del portale Capology, il Milan spende annualmente circa 100 milioni di euro in stipendi base; il Torino si attesta invece intorno ai 49 milioni.

Tra i giocatori più pagati della rosa granata figura Duvan Zapata, con un ingaggio di circa 6,25 milioni di euro lordi annui tra parte fissa e bonus. In casa rossonera, invece, tra gli stipendi più elevati spiccano quelli di Adrien Rabiot e Luka Modric, entrambi con circa 11,5 milioni di euro lordi complessivi.

Per quanto riguarda il valore complessivo delle rose, il riferimento resta sempre il portale specializzato Transfermarkt. Il Torino presenta una valutazione complessiva di circa 135,5 milioni di euro per il proprio roster, mentre il Milan si colloca nettamente più in alto con una stima intorno ai 493,5 milioni di euro, un divario che riflette le diverse ambizioni e la profondità delle due squadre.

leggi anche

Monte ingaggi Serie A 2025/2026: chi spende di più per gli stipendi?
Monte ingaggi Serie A 2025/2026: chi spende di più per gli stipendi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Milan
# Calcio
# Sport
# Serie A

Seguici su

FT logo

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

Il piano del Regno Unito per usare i soldi dei pensionati per investimenti rischiosi

Addio pensioni tradizionali? Ecco che fine faranno le pensioni degli (…)

2 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 23/03/2026 L'Italia si qualificherà ai Mondiali 2026?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Dove vedere Inter-Juventus? Orario, diretta TV, streaming e formazioni

Calcio

Dove vedere Inter-Juventus? Orario, diretta TV, streaming e formazioni
Stipendi in Serie B, quanto guadagnano giocatori e allenatori?

Calcio

Stipendi in Serie B, quanto guadagnano giocatori e allenatori?

Correlato

Dove vedere Cagliari-Napoli? Orario, diretta TV e formazioni del 30° turno di Serie A

Calcio

Dove vedere Cagliari-Napoli? Orario, diretta TV e formazioni del 30° turno di Serie A