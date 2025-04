Dove studiare l’intelligenza artificiale? Lauree e corsi migliori per imparare l’AI

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle tecnologie chiave del mercato attuale ed è destinata a trasformare radicalmente anche il mondo del lavoro.

Proprio per questo, la crescente domanda di competenze specialistiche ha portato numerose università italiane ad ampliare la propria offerta formativa, con corsi di laurea e master dedicati a formare professionisti capaci di governare lo sviluppo e l’applicazione di sistemi AI.

Questa guida intende offrire una panoramica dei migliori percorsi accademici per studiare intelligenza artificiale in Italia, analizzandone le caratteristiche principali, i programmi più innovativi e le prospettive di carriera per chi sceglie di investire in questo ambito.

Dove studiare Intelligenza Artificiale in Italia: i migliori atenei e corsi universitari per costruire una carriera nell’AI

Negli ultimi anni, diversi atenei italiani si sono distinti per la qualità dell’offerta formativa in AI, adottando approcci interdisciplinari che integrano informatica, ingegneria, neuroscienze, scienze sociali e scienze umanistiche.

Ecco una lista delle migliori università:

Università di Pavia, Milano Statale e Milano-Bicocca Queste tre università offrono percorsi inter-ateneo che si distinguono per il forte respiro internazionale e l’elevata interdisciplinarità. In particolare: la laurea triennale in Artificial Intelligence, interamente in inglese, che fornisce basi solide in matematica, informatica, linguaggi di programmazione e fondamenti dell’AI; la laurea magistrale in Artificial Intelligence for Science and Technology che approfondisce le tecniche di machine learning, deep learning e applicazioni AI in ambiti scientifici, con un approccio orientato alla ricerca e all’innovazione tecnologica. La sede amministrativa è quella di Pavia, ma le lezioni si tengono presso tutti e tre i campus.

Università di Roma “La Sapienza” Anche la storica università romana ha attivato un’offerta specificamente dedicata all’AI, attraverso la laurea triennale in Artificial Intelligence, interamente in inglese, e il corso magistrale in Filosofia e Intelligenza Artificiale, che unisce le applicazioni dell’intelligenza artificiale a una riflessione sulle sue conseguenze sociali ed etiche. A questi si aggiunge il Joint Master in Artificial Intelligence (EMAI), un programma congiunto con altre tre università europee: Pompeu Fabra University (Spagna), Radboud University (Paesi Bassi) e University of Ljubljana (Slovenia).

Università di Trento L’ateneo trentino si distingue per il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence Systems, interamente in inglese, progettato per offrire una formazione solida e avanzata nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Il programma è articolato in quattro percorsi distinti: Methodologies and Applications, AI for Innovation, Systems e Neurocognitive Architectures, che permettono allo studente di specializzarsi in settori chiave della disciplina, dalla progettazione di algoritmi intelligenti allo sviluppo di applicazioni AI in ambito industriale, medico, sociale o neuroscientifico. La didattica integra conoscenze teoriche con esperienze pratiche, attività di laboratorio e progetti di ricerca in collaborazione con aziende e centri di eccellenza. Il corso ha una forte vocazione internazionale e si inserisce in un ecosistema accademico innovativo e multidisciplinare.

Università di Bologna Presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna è attivo un corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence, interamente erogato in lingua inglese e strutturato in collaborazione con i Dipartimenti di Informatica, Ingegneria, Scienze Cognitive e Linguistica. Il programma ha una forte connotazione internazionale e interdisciplinare e si pone l’obiettivo di formare esperti in grado di progettare, sviluppare e gestire sistemi intelligenti in contesti tecnologici avanzati. I contenuti spaziano dall’informatica teorica alla robotica, passando per la linguistica computazionale, le scienze cognitive e il machine learning. La didattica si basa su un approccio fortemente orientato alla pratica e all’innovazione, con numerosi progetti applicativi, laboratori e la possibilità di svolgere stage presso aziende o istituzioni di ricerca. Gli studenti possono inoltre partecipare a programmi di mobilità internazionale, doppi titoli e collaborazioni con università partner in Europa e nel mondo.

Università di Pisa L’Università di Pisa, storicamente tra le più prestigiose nel campo dell’informatica e dell’ingegneria, propone il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering (AIDE), interamente erogato in lingua inglese. Il percorso formativo si rivolge a studenti con background in informatica, ingegneria dell’informazione o discipline affini, ed è pensato per chi desidera intraprendere carriere altamente specializzate in ambito accademico, industriale o nella pubblica amministrazione, operando su progetti AI complessi e su larga scala.