Dove potrebbe avere inizio la prossima crisi finanziaria globale?

Vacanze in Afghanistan, questa agenzia controversa promuove il turismo con armi e ostaggi

A prima vista, osservando l’attuale scenario economico-finanziario globale, potremmo affermare che ci troviamo in una fase di relativa stabilità. In Europa e negli Stati Uniti, i mercati azionari sono tornati ai massimi livelli e l’economia mostra segnali di crescita. Anche la Cina sta attraversando una fase di ripresa, mentre l’inflazione globale è in calo. Questo ha indotto molte banche centrali a rallentare la stretta monetaria, con un conseguente allentamento della pressione sul costo del denaro e un’apertura graduale al rischio da parte degli investitori.

Tuttavia, la storia ci insegna che è proprio nei momenti di apparente equilibrio che si nascondono le condizioni per una nuova crisi. A partire dal 1929, le crisi finanziarie si sono susseguite per motivi diversi: il crollo della Borsa nel ’29, la crisi petrolifera del 1973, il «lunedì nero» del 1987 con un -22% in un solo giorno, la bolla delle dot-com nel 2000, il collasso del mercato dei mutui subprime nel 2008 e, più di recente, la crisi innescata dalla pandemia da Covid-19 nel 2020.

Quale potrebbe essere oggi la scintilla che accende la prossima crisi? Le ipotesi non mancano. Secondo molti analisti, proprio quando la paura è minima, la liquidità è massima e la fiducia eccessiva, il sistema economico globale risulta più vulnerabile. Ecco quindi alcuni fattori a cui prestare particolare attenzione.