Dove cercare (e trovare) l’oro in Italia

Con il prezzo del metallo giallo che segna nuovi record, molti si chiedono dove e come cercare l’oro in Italia.

Non c’è dubbio, infatti, che l’oro rappresenti un bene rifugio intramontabile, il cui valore può davvero rappresentare un piccolo “tesoretto” personale da custodire e riconvertire in caso di bisogno o in contesti di eccezionale convenienza.

La prima cosa da sapere per futuri cercatori di oro è che in Italia la ricerca e l’estrazione del metallo è regolamentata da precise leggi e normative, poiché si tratta di una risorsa naturale di proprietà dello Stato.

Questo significa che chiunque può cercare oro in piccole quantità per hobby o ricerca personale, ma solo in aree dove è permesso e senza causare danni ambientali. La normativa vuole, per esempio, che non è possibile utilizzare macchinari industriali per la ricerca in gran parte delle zone dove è stato segnalato l’oro.

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere su come e dove trovare l’oro in Italia.

Dove si trova l’oro in Italia

Nel nostro Paese il metallo esiste sia in forma primaria (nelle rocce) che secondaria (nei fiumi come oro alluvionale). Le zone aurifere più famose si trovano soprattutto al nord, ma ci sono anche tracce in altre regioni.

Il Piemonte risulta essere la regione più ricca di tradizione aurifera, con queste zone in evidenza:

Fiume Elvo (Biella): la zona più famosa per l’oro alluvionale. Molti cercatori hobbisti frequentano questo posto;

Dora Baltea (Torino/Vercelli): fiume con presenza di oro fine;

Orco, Malone e Stura di Lanzo: affluenti del Po con tracce d’oro;

miniere di Macugnaga (Monte Rosa): oro primario (nella roccia), storicamente sfruttato

Posti noti dove estrarre oro sono anche i seguenti:

Valle d’Aosta : Brusson (Val d’Ayas) – Antica miniera d’oro, ora visitabile come museo. Oro in filoni di quarzo aurifero; Torrente Evançon con presenza di oro alluvionale;

: Brusson (Val d’Ayas) – Antica miniera d’oro, ora visitabile come museo. Oro in filoni di quarzo aurifero; Torrente Evançon con presenza di oro alluvionale; Lombardia : fiume Ticino con buone quantità di oro alluvionale, soprattutto nella zona di Pavia e fiume Oglio con oro fine in certi tratti oltre a Adda e Lambro, con tracce, ma in quantità molto minore.

: fiume Ticino con buone quantità di oro alluvionale, soprattutto nella zona di Pavia e fiume Oglio con oro fine in certi tratti oltre a Adda e Lambro, con tracce, ma in quantità molto minore. Trentino-Alto Adige : piccole tracce nei torrenti alpini;

: piccole tracce nei torrenti alpini; Veneto: piccole tracce nei torrenti alpini

Infine, in Italia si può trovare oro in Liguria nei torrenti dell’entroterra, in Toscana, nel fiume Arno e alcuni affluenti (es. fiume Era), in Sardegna informa primaria in alcune vecchie miniere (es. Furtei), con progetti industriali anche recenti e in Sicilia nei Monti Iblei e Madonie.

Come ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese quindi l’oro si può trovare in forma primaria nelle rocce, visibile solitamente come pagliuzze o cristalli nella roccia madre. Oppure, come oro secondario o alluvionale (nei fiumi e sedimenti), rappresentando quest’ultima la forma più accessibile ai cercatori per hobby.