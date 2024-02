Boom di milionari in questi Paesi, ecco dove crescerà di più la ricchezza nel mondo

In un mondo in repentina trasformazione, anche le stime sulla crescita della ricchezza a livello mondiale possono sorprendere. Secondo un rapporto di Henley & Partners, infatti, tra circa 10 anni si prevede che il numero di milionari aumenterà in modo rilevante, ma non nei Paesi più benestanti o sviluppati.

Il blocco del G7, ovvero il gruppo di nazioni considerate maggiormente avanzate nel mondo (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America), sarà scalzato da un altro raggruppamento di Stati in espansione. A dimostrazione del declino della supremazia occidentale, i protagonisti dell’economia mondiale - e quindi dell’incremento della ricchezza - si troveranno altrove.

Il maggior aumento dei ricchi al mondo sarà registrato in alcuni Paesi oggi in ascesa, ecco quali.

Tra 10 anni, +85% di milionari nei BRICS

Secondo un recente rapporto di Henley & Partners, la popolazione milionaria nei Paesi BRICS vedrà un aumento sostanziale nel prossimo decennio, contribuendo al più grande balzo della ricchezza rispetto a qualsiasi altro gruppo di nazioni.

Si prevede che il numero dei ricchi – di coloro che insieme detengono 45.000 miliardi di dollari di ricchezza investibile – aumenterà dell’85% nei prossimi 10 anni, ha osservato la società di consulenza in collaborazione con la società di intelligence globale New World Wealth.

Il blocco BRICS, composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, quest’anno si è ampliato fino a includere Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti, con l’adesione anche dell’Arabia Saudita.

In confronto, si stima che il G7, che deteneva 110 trilioni di dollari di ricchezza investibile a dicembre 2023, vedrà il numero di milionari aumentare del 45% nel prossimo decennio, come mostrano i dati del rapporto. Il cosiddetto G7 riunisce le economie avanzate del mondo e comprende Canada, Francia, Giappone, Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea.

L’India è vista in prima linea, con un aumento stimato del 110% della ricchezza pro capite entro il 2033, seguita dall’Arabia Saudita, dove si prevede che crescerà di oltre il 105% nello stesso periodo. Gli Emirati Arabi Uniti sono pronti per un incremento del 95%, mentre la ricchezza della Cina e dell’Etiopia dovrebbe aumentare rispettivamente dell’85% e del 75%.

Negli ultimi dieci anni, l’espansione della ricchezza privata della Cina ha guidato la classifica dei Paesi BRICS con un’incredibile crescita del 92%, mentre l’India è arrivata seconda con un’espansione dell’85% nello stesso periodo. Gli Emirati Arabi Uniti seguono al terzo posto con una crescita della ricchezza del 77%.

Altri membri della coalizione BRICS, come il Sud Africa e l’Iran, hanno visto invece un calo della loro popolazione milionaria dal 2013.

Boom dei BRICS nei prossimi anni

“La previsione dell’85% per i BRICS sarà la più alta crescita della ricchezza di qualsiasi blocco o regione a livello globale”, ha detto alla Cnbc Andrew Amolis, analista patrimoniale di New World Wealth.

Questi Paesi stanno sfidando l’ordine mondiale, affermandosi come un potente rivale del G7 e di altre istituzioni internazionali secondo Dominic Volek di Henley & Partners.

Da tempo, infatti, si parla dell’ascesa a livello politico, strategico ed economico di queste nazioni con un mix di interesse, stupore, preoccupazione. In un contesto, come quello attuale, in cui le tensioni geopolitiche si espandono, le rivalità tra potenze dominano la scena internazionale, i rapporti commerciali e le alleanze cambiano, l’Occidente perde la sua centralità, il dato sul boom della ricchezza nei Paesi BRICS è rilevante.

Come in tutti i processi di accelerazione nello sviluppo e di creazione di nuova ricchezza, però, bisognerà vedere quanta ulteriore disuguaglianza creerà questo exploit dei milionari.