Dollaro re delle valute anche nel 2023?

Il dollaro, beneficiario dell’aumento dei tassi di interesse statunitensi, è sulla buona strada per la migliore performance annuale degli ultimi sette anni.

L’implacabile rally del biglietto verde nel 2022 ha devastato le valute estere, lasciato segni sui profitti delle società multinazionali e consegnato agli investitori uno dei migliori scambi di tendenza dell’anno. E anche se il dollaro ha faticato dalla fine di settembre, i timori di recessione potrebbero mantenerlo elevato nel 2023.

La valuta statunitense è stata alimentata da aumenti dei tassi aggressivi, un’economia interna resiliente e il suo status di asset rifugio a livello globale.

Il “re” dollaro manterrà la sua corona nel 2023? Alcune analisi.

Il dollaro più forte di tutti nel 2022

L’indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto alle sei principali valute, è in calo dello 0,16% circa nella seduta del 30 dicembre, l’ultima dell’anno.

In realtà, non si tratta proprio di una flessione considerando che nell’anno ha guadagnato oltre l’8%, ma ha perso più del 7% in questo trimestre, in previsione che la Fed potrebbe non alzare i tassi così in alto come temuto in precedenza.

La sterlina è invece destinata alla peggiore performance rispetto al dollaro dal 2016, quando la Gran Bretagna ha votato per lasciare l’Unione Europea. Il calo sul biglietto verde è di circa l’11% nell’anno.

Lo yen giapponese si è rafforzato fino al massimo di 10 giorni di 131,72 per dollaro, ma la politica ultra accomodante della Banca del Giappone lo ha spinto al ribasso del 13% quest’anno, la peggiore performance dal 2013. L’euro è stabile a $ 1,0669 e ha visto un calo del 6% nell’anno.

L’aggressiva campagna di rialzo dei tassi della Federal Reserve ha portato a un aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi, che si sono rivelati il ​​catalizzatore della maggior parte della forza del dollaro. Tuttavia, altri fattori hanno svolto un ruolo importante.

Gli investitori hanno gravitato sul dollaro, un bene rifugio popolare in periodi di incertezza, per proteggersi dall’accresciuta volatilità del mercato, alimentata dall’aumento dell’inflazione globale, dall’impennata dei prezzi dell’energia e dall’invasione russa dell’Ucraina.

Un altro fattore che ha contribuito all’attrattiva del dollaro Usa è stata la forza comparativa dell’economia statunitense durante un periodo in cui una crisi energetica in Europa ha colpito gli asset e ha portato il continente sull’orlo della recessione. Inoltre, l’economia cinese ha faticato a guadagnare terreno a causa delle severe restrizioni dovute al Covid.

Il dollaro continuerà la sua corsa nel 2023? In un’analisi su Reuters si ipotizza che eventi sorprendenti – come un ulteriore indebolimento dell’inflazione statunitense, che provocherebbe un rallentamento degli aumenti dei tassi, un mite inverno europeo o una rapida riapertura in Cina – potrebbero innescare un movimento anti-dollaro. Nell’attuale clima politico ed economico, tuttavia, un cambio di marcia per il biglietto verde non è affatto previsto.

Il biglietto verde guida i mercati

La cavalcata del dollaro è apparsa inarrestabile nel 2022.

La valuta è la più sopravvalutata del mondo, secondo una ricerca della Deutsche Bank. Osservando la parità del potere d’acquisto, che stima il tasso di cambio ottimale considerando il costo di beni e servizi in ciascun Paese, il dollaro è quasi il 35% più costoso di quanto dovrebbe essere. Sulle misure del valore equo, che guardano ai fondamentali economici come il saldo delle partite correnti e la disoccupazione, il biglietto verde è di circa il 20% sopra il livello cosiddetto giusto, o normale.

Come sarà il 2023 per il re dollaro? Prevedere la direzione del dollaro è importante nell’intero spettro dei mercati finanziari. La sua traiettoria è fondamentale per tutto, dagli utili societari ai prezzi delle materie prime come petrolio e oro.

In particolare, un biglietto verde più forte rende i prodotti degli esportatori statunitensi meno competitivi all’estero, danneggiando le multinazionali statunitensi che vengono pagate in valute estere che devono convertire in dollari più costosi. Questo rischio di cambio danneggia gli utili societari.

L’economia globale fatica anche quando il dollaro si apprezza. Una valuta statunitense più forte esercita pressioni sul prezzo del petrolio greggio e di altre materie prime denominate in dollari rendendole più costose per gli acquirenti stranieri. Società e governi esteri che hanno preso in prestito dollari, inoltre, per onorare il proprio debito dovranno pagare rate più salate.

E mentre un biglietto verde forte può abbassare i prezzi al consumo negli Stati Uniti, spinge anche verso il basso le valute di altri paesi, contribuendo a esacerbare l’inflazione in tutto il mondo. In media, la trasmissione stimata di un apprezzamento del dollaro del 10% sull’inflazione è dell’1%, secondo una stima FMI.

Re dollaro senza rivali anche nel 2023?

Cosa aspettarsi sul biglietto verde? Venti contrari non sono del tutto esclusi per il 2023.

La Federal Reserve potrebbe ridurre l’entità dei futuri aumenti dei tassi di interesse, il che consentirebbe ad altre banche centrali di colmare il divario dei tassi che ha attratto investimenti negli Stati Uniti.

I tassi statunitensi, che fissano il minimo per i rendimenti delle obbligazioni governative e societarie, sono compresi tra il 3,75% e il 4%, ben al di sopra di quelli di altre grandi economie, come l’Eurozona, dove il tasso sui depositi è dell’1,5%, o il Giappone, dove i tassi sono effettivamente negativo.

Inoltre, altri fattori di rischio che hanno spinto gli investitori a fuggire verso il dollaro – la guerra in Ucraina, le lotte per il Covid-19 in Cina e il timore di una profonda recessione negli Stati Uniti – stanno diminuendo. I trader si sono mossi per piazzare scommesse contro il dollaro per la prima volta in 16 mesi a novembre, secondo i dati della Commodity Futures Trading Commission statunitense.

Tuttavia, ci sono altri segnali per i quali la forza del biglietto verde non si spegnerà. I funzionari della Fed insistono sul fatto che i tassi aumenteranno. Vogliono che gli investitori si concentrino sulla traiettoria, piuttosto che sul ritmo, e stanno segnalando che i tassi potrebbero superare il 4,8% previsto dal mercato e rimanere lì per la maggior parte del 2023. Se la Fed si atterrà al suo mantra di “più alto più a lungo”, le banche in Europa, Regno Unito e Cina faranno fatica a recuperare il ritardo, data la fragilità delle loro economie.

Secondo alcuni analisti di Fxempire, nel 2023 ci saranno due movimenti importanti del dollaro statunitense. Il primo sarà al rialzo con il biglietto verde supportato dagli aumenti dei tassi della Fed e da una recessione.

Tassi più elevati continueranno a rendere il biglietto verde un asset attraente, mentre una recessione aumenterà il suo appeal come valuta rifugio.

Dopo la lieve recessione, è probabile che la Fed mantenga i tassi stabili. Ciò eserciterà una pressione al ribasso sull’indice del dollaro.