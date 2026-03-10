Negli ultimi mesi il dollaro statunitense sta assumendo un ruolo sempre più politico nei mercati globali.

Tradizionalmente, e in termini molto generali, la valuta di riserva più importante del mondo fluttua seguendo fondamentali economici consolidati: la velocità di crescita, le aspettative sui tassi di interesse e così via. Tuttavia, ci sono segnali che questa logica stia lentamente cedendo il passo a dinamiche più imprevedibili. Ciò che muove davvero il dollaro oggi sembra essere la vera e propria soap opera della politica interna americana.

Gli analisti di Wall Street tendono a muoversi con cautela su questo tema, spesso per non irritare il presidente Donald Trump. Nei loro rapporti, formalmente asciutti, sulla “ruolo più limitato dei differenziali dei tassi di interesse”, ciò che intendono, e talvolta ammettono in privato, è semplice: “sono la politica, stupido”. [...]