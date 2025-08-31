Abbonati

Il prezzo del Bitcoin può davvero raggiungere i $200.000 entro fine 2025?

Donato De Angelis

31 Agosto 2025 - 18:21

I nuovi e recenti massimi storici sul Bitcoin hanno riacceso l’ottimismo sulla criptovaluta. Ma c’è chi non è d’accordo.

Il prezzo del Bitcoin può davvero raggiungere i $200.000 entro fine 2025?

Sono passate quasi due settimane da quando Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 124.457,12 dollari lo scorso 14 agosto. La maggior parte degli esperti in criptovalute ne è certa: la crypto numero uno al mondo non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Si moltiplicano così le previsioni su Bitcoin che parlano di nuovi, entusiasmanti, rialzi.

Dal CIO di Bitwise, gestore di fondi indicizzati, Matt Hougan, a Jeff LaBerge, responsabile dei mercati dei capitali e delle iniziative strategiche della società di mining di Bitcoin Bitdeer, la maggioranza degli esperti ritiene che il Bitcoin raggiungerà quota 200.000 dollari nel 2025. Non sembra un’impresa ardua per BTC, dato che è aumentata dell’80% in un anno.

Non tutti, tuttavia, sembrano essere d’accordo. [...]

Money

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bitcoin
# Valute virtuali

FT logo

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

