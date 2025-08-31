Sono passate quasi due settimane da quando Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 124.457,12 dollari lo scorso 14 agosto. La maggior parte degli esperti in criptovalute ne è certa: la crypto numero uno al mondo non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Si moltiplicano così le previsioni su Bitcoin che parlano di nuovi, entusiasmanti, rialzi.

Dal CIO di Bitwise, gestore di fondi indicizzati, Matt Hougan, a Jeff LaBerge, responsabile dei mercati dei capitali e delle iniziative strategiche della società di mining di Bitcoin Bitdeer, la maggioranza degli esperti ritiene che il Bitcoin raggiungerà quota 200.000 dollari nel 2025. Non sembra un’impresa ardua per BTC, dato che è aumentata dell’80% in un anno.

Non tutti, tuttavia, sembrano essere d’accordo. [...]