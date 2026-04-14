Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Decreto Primo Maggio, bonus fino a 650€ per i giovani under 35: come funziona

Laura Pellegrini

14 Aprile 2026 - 20:20

Il Governo ha intenzione di rendere strutturali gli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35. Le novità nel Decreto Primo Maggio.

Decreto Primo Maggio, bonus fino a 650€ per i giovani under 35: come funziona

Nel Decreto Lavoro in arrivo il Primo Maggio, il Governo sta pensando di rendere strutturale il bonus assunzioni per giovani con meno di 35 anni e di confermare anche gli incentivi per l’assunzione delle donne. Lo sgravio contributivo per i giovani è stato rinnovato anche per il 2026, ma solo per 4 mesi: senza una proroga, la scadenza è fissata al 30 aprile.

Grazie a questo incentivo, le aziende che assumono giovani fino a 35 anni hanno diritto a uno sgravio sui contributi mensili fino al 100% (a parità di alcune condizioni) e, in alcune regioni, il risparmio complessivo può arrivare fino a 650€ al mese.

Vediamo come funziona il bonus giovani under 35 e quali sono i requisiti che le aziende devono rispettare per godere dello sgravio contributivo.

Bonus giovani under 35: sgravio contributivo fino a 650€

Il bonus assunzione per i giovani potrebbe essere confermato e reso strutturale grazie a una norma inserita nel Decreto Primo Maggio, ancora al vaglio dell’esecutivo. Inizialmente prorogato fino a fine aprile, per mancanza di fondi a disposizione, potrebbe essere confermato almeno fino a fine anno visto il successo riscontrato tra gli imprenditori.

Questo incentivo, infatti, permette alle aziende di risparmiare sui contributi mensili da versare per i giovani lavoratori con meno di 35 anni di età, purché vengano assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo vale anche per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. La misura, inoltre, potrebbe dare una ulteriore spinta all’occupazione giovanile.

Come funziona il bonus assunzione under 35

Le condizioni essenziali per poter beneficiare dello sgravio fiscale sono due:

  • l’assunzione di giovani con meno di 35 anni;
  • non aver avuto precedentemente un contratto a tempo indeterminato.

Per poter beneficiare del contributo, inoltre, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti.

L’agevolazione può essere totale, ovvero lo sgravio contributivo può arrivare fino al 100%, se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto. Ciò significa che:

  • se il numero dei dipendenti dell’azienda aumenta rispetto alla media dell’anno precedente, lo sconto riguarda tutti i contributi da versare (100%);
  • se invece l’assunzione non determina un aumento occupazionale, l’esonero scende al 70% dei contributi.

Il risparmio complessivo per un’azienda, quindi, ammonterebbe a 8.000 euro l’anno per 24 o 36 mesi, a seconda delle condizioni.

Come cambia l’incentivo nelle Regioni Zes

Il bonus assunzione per i giovani prevede un tetto massimo per l’esonero contributivo fissato a 500€ al mese, ma ci sono delle eccezioni per alcune Regioni.

Lo sgravio contributivo può salire fino a 650€ per le assunzioni effettuate presso una sede o unità produttiva situata nei territori della Zona economica speciale Unica (Zes). Le Regioni che fanno parte di questa zona sono: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Il successo bonus giovani under 35 e l’impatto sull’occupazione

Visto il successo del bonus assunzione giovani tra gli imprenditori, il Governo sta valutando l’estensione dello sgravio ipotizzando un impatto anche sull’occupazione. Il numero esatto di aziende che hanno già sfruttato il bonus giovani under 35 non è stato ancora diffuso in via definitiva, ma il Governo ha fornito stime ufficiali e l’INPS ha iniziato a pubblicare dati sui primi mesi di monitoraggio.

I dati preliminari indicano una forte concentrazione delle richieste al Nord con circa 131.000 potenziali assunzioni incentivate, mentre per il Sud la stima è di circa 15.000 beneficiari, a causa di una diversa struttura del mercato del lavoro e dell’integrazione con altre misure specifiche come la ZES Unica.

L’impatto sull’occupazione non è solo quantitativo, ma anche qualitativo: il bonus favorisce l’ingresso strutturale dei profili junior, contrasta attivamente il fenomeno della disoccupazione giovanile e promuove il ricambio generazionale all’interno del tessuto produttivo, rendendo le aziende più competitive e orientate al futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lavoro
# Assunzioni
# bonus economico

Seguici su

FT logo

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

L’ascesa della nuova commodity più calda della Cina: i token di AI

Questa è la commodity dove la Cina sta dominando. L’analisi del (…)

26 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 15/04/2026 Dove è più sicuro andare in vacanza l'estate 2026?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Busta paga, da maggio arrivano due nuovi bonus

Diritto del lavoro

Busta paga, da maggio arrivano due nuovi bonus
Ferie arretrate, attenzione. Non basta la busta paga per la monetizzazione

Diritto del lavoro

Ferie arretrate, attenzione. Non basta la busta paga per la monetizzazione

Correlato

Il mercato lavoro in Italia? L'economista Carnevale-Maffè spiega a Money.it cosa non va

Economia italiana

Il mercato lavoro in Italia? L’economista Carnevale-Maffè spiega a Money.it cosa non va