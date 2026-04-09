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Debutta oggi in Italia un nuovo canale per seguire tutto lo sport a prezzo bassissimi

Pasquale Conte

9 Aprile 2026 - 12:01

Disney+ ha annunciato ufficialmente l’arrivo in 53 Paesi, Italia compresa, di ESPN. Ecco quali sport verranno trasmessi e quanto costa la nuova offerta.

Debutta oggi in Italia un nuovo canale per seguire tutto lo sport a prezzo bassissimi

Dopo aver fatto il suo debutto in Italia il 24 marzo 2020, Disney+ ha saputo guadagnarsi una posizione d’élite nel mercato delle piattaforme di streaming. Tanto da essere riuscita addirittura a mettere i bastoni tra le ruoti a un gigante come Netflix, “rubandogli” abbonamenti e proponendo un’offerta sempre più ricca e variegata.

Ovviamente non è finita qui per il servizio americano, anzi. Da tempo tutte le principali piattaforme di streaming hanno deciso di allargarsi anche alla trasmissione di eventi live, che siano sportivi o di altro genere. Basti pensare proprio a Netflix che, da qualche giorno, mostra il wrestling della WWE in diretta. Ora è il turno di Disney+ che, a partire da oggi, allarga la trasmissione di uno dei canali sportivi più amati al mondo in altri 53 paesi.

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ESPN arriva su Disney+

La storica emittente sportiva americana ESPN entra a far parte del pacchetto di Disney+ anche in Italia. È questa l’ultima notizia arrivata dal colosso dello streaming che ha subito scatenato l’entusiasmo tra gli utenti abbonati. Con un’integrazione che copre 53 nuovi paesi, l’offerta complessiva arriverà a circa 100 mercati in tutto il mondo.

Numeri impressionanti, di cui potrà beneficiare in maniera diretta tanto ESPN quanto Disney+. Ovviamente il focus sarà sulle trasmissioni dal vivo di migliaia di eventi in diretta. Se per il calcio ci sono eventi non di primissima fascia come la UEFA Women’s Champions League, questo canale è il punto di riferimento per gli amanti degli sport statunitensi.

A partire dalla stagione 2026-27, tutta la NBA e la NHL saranno infatti visibili su Disney+ in Italia. E non solo, perché ci sono anche i principali campionati universitari NCAA di basket e football, per scovare in anticipo i futuri campioni che verranno scelti nel corso dei draft.

Quanto costerà ESPN in Italia

Ora la domanda sorge spontanea: con l’aggiunta di questo nuovo canale, aumenteranno i prezzi di Disney+? Almeno per il momento, la risposta è no. La piattaforma di streaming ha solamente annunciato l’integrazione dell’emittente in 53 nuovi paesi mondiali, senza però specificare che ne conseguirà un rincaro dei costi per l’abbonamento.

Ricordiamo che in Italia ci sono 3 piani disponibili:

  • Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese: include la qualità video fino a 1080p Full HD e 2 riproduzioni simultanee;
  • Standard a 10,99 euro al mese: include la qualità video fino a 1080p Full HD senza pubblicità, i download offline e 2 riproduzioni simultanee;
  • Premium a 15,99 euro al mese: include la qualità video fino a 4K UHD & HDR senza pubblicità, i download offline, 4 riproduzioni simultanee e Dolby Atmos.

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