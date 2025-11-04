Dazn non funziona, va a scatti o si blocca. Come risolvere?

DAZN è la piattaforma di streaming che detiene i diritti per trasmettere tutta la Serie A fino al 2029 (in esclusiva e co-esclusiva), oltre a poter vantare nel suo catalogo una serie di altri prodotti legati allo sport e all’intrattenimento. Sin dal suo arrivo in Italia, l’avventura del gigante inglese non è stata delle più fortunate, soprattutto dal punto di vista della qualità del servizio. Negli anni passati sono state, infatti, segnalate diverse criticità, anche se DAZN ha avviato progressivi miglioramenti tecnologici per la stabilità della piattaforma.

Ancora oggi si susseguono critiche e segnalazioni circa problemi con la trasmissione dei contenuti scelti, contrassegnati da lag, rallentamenti o blocco totale dello streaming. Cosa fare in questi casi?

Ecco alcuni dei trucchi e delle soluzioni più efficaci per tentare di risolvere o quantomeno arginare il problema da PC, smartphone, smart TV e console.

Perché DAZN non funziona

A distanza di anni dal suo esordio in Italia, DAZN continua ad avere problemi e spesso si presentano interruzioni o lag del servizio. Ma qual è il motivo? Sono diverse le cause che possono portare a un blocco dello streaming.

Innanzitutto le infrastrutture italiane che, a detta della stessa azienda, non sono ancora evolute ai livelli del resto d’Europa e dunque hanno più difficoltà a trasmettere il segnale correttamente. Soprattutto in alcune aree del Paese.

Un’altra possibile causa è la connessione, con la diffusione non uniforme della banda larga e della fibra ottica sul territorio italiano, che può influire sulla qualità dello streaming.

Secondo le linee guida ufficiali di DAZN per l’Italia, per definizione standard (SD) è indicata una banda minima di 3 Mbps, per la definizione alta (HD) 9 Mbps, per Full HD ( 1080p) circa 16 Mbps. Per altri scenari (mobile, Smart TV) sono indicati valori più bassi o specifici: ad esempio 2 Mbps per SD su smartphone, 3,5 Mbps per HD mobile.

Infine, spesso questi disservizi si presentano quando c’è un alto traffico all’attivo in contemporanea. E quindi in caso di partite importanti o di più match nello stesso slot orario, un’evenienza per la quale gli sforzi di copertura sono maggiori e di conseguenza anche i problemi.

Come segnalare un disservizio o un problema con DAZN?

Prima di procedere con la risoluzione dei problemi comuni del proprio account, ricorda anche che puoi verificare lo stato dei server DAZN o segnalare malfunzionamenti tramite la sezione Assistenza del sito/app.

Puoi contattare DAZN via chat dal sito o app, oppure scrivere a [email protected]. È disponibile anche il numero +39 02 8295 8308 (lun-ven 14-23, sab-dom 12-23) per gli utenti che necessitano assistenza telefonica.

Come risolvere i problemi con DAZN

Se molte volte il problema è universale e riguarda tutti gli utenti abbonati, altre volte la causa del disservizio potrebbe essere personale.

In questo secondo caso, ci sono alcuni trucchetti e soluzioni che potrebbero venire in aiuto. In questa guida, ti elencheremo le più comuni da poter applicare tramite browser su PC o app per smartphone, smart TV e console.

Da PC

Se utilizzi DAZN da computer tramite browser e hai notato problemi con l’utilizzo del servizio, allora per prima cosa assicurati che il tuo dispositivo sia connesso a internet accedendo alla pagina principale della piattaforma. Se non riesce a caricarsi, potrebbe trattarsi di un disservizio alla linea.

Puoi provare anche a controllare la velocità della tua connessione tramite strumenti come Speedtester, Misurainternet oppure accedendo all’area personale del tuo provider. La velocità minima richiesta su DAZN è di 3 mbps per la definizione standard SD, 9 mbps per l’alta definizione HD e 16 mbps per la piena alta definizione FHD.

Il problema riguarda solo un contenuto? Prova allora a fare clic su un’altra casella e ad aprirne un altro, se quest’ultimo viene riprodotto regolarmente allora potrebbe trattarsi di un disservizio legato al singolo match.

A volte, può essere il browser a dare problemi. Per toglierti ogni dubbio, prova semplicemente ad aprire la pagina di DAZN da un’app alternativa.

Infine, elimina i cookie e svuota la cache del tuo browser accedendo alle impostazioni e controlla che il tuo indirizzo IP appartenga a un Paese in cui DAZN è disponibile. Se sei riuscito a collegarti e a creare un account, in ogni caso, difficilmente quest’ultimo è il problema principale.

Verifica, inoltre, che il tuo browser sia aggiornato all’ultima versione e che non ci siano estensioni o plugin che bloccano lo streaming.

Da smartphone

Non riesci ad accedere a DAZN tramite app per iOS o Android? Allora in questo caso, innanzitutto assicurati che il tuo device sia supportato. Devi avere un iPhone 5 o versioni successive o un Android con almeno la versione 4.4 del sistema operativo installata.

Come secondo step, è importante assicurarsi che il telefono sia connesso a internet. Accedi al sito di DAZN da un qualsiasi browser, se ci sono messaggi di errore allora potrebbe essere un problema della tua connessione.

Spesso anche solo un aggiornamento dell’app potrebbe risolvere. Accedi all’App Store di iOS o al Play Store di Google e verifica di avere l’ultima versione disponibile installata. In caso contrario, scaricala e completa l’update.

In alternativa, disinstalla e reinstalla direttamente l’app, seguendo la medesima procedura tramite lo store del tuo sistema operativo e inserendo nuovamente i tuoi dati di accesso, una volta completata l’installazione.

Come ultima possibile soluzione, puoi provare a riavviare il dispositivo e aprire nuovamente l’app una volta completato il refresh del sistema operativo.

Da smart TV

Uno dei dispositivi maggiormente utilizzati per usufruire di DAZN è la smart TV. È anche il tuo caso e non riesci ad accedere al servizio? Allora per prima cosa, prova a vedere se è solo un evento a non andare o se riguarda l’intera programmazione offerta dalla piattaforma.

In caso non funzioni nulla, può tornare utile riavviare l’applicazione navigando sulla schermata iniziale, scegliendo “Chiudi app” e poi riaprendola dal telecomando.

Se il problema persiste, riavviare la TV potrebbe essere la scelta migliore. Tutto quello che devi fare è spegnere dal telecomando, staccare la spina dalla corrente e attendere almeno 15-20 secondi prima di riaccenderla.

Come ultimi step, prova a riavviare il router, a reinstallare l’app di DAZN e a controllare se le altre applicazioni di streaming funzionano correttamente.

Da console

Anche PlayStation e Xbox dispongono dell’app di DAZN accessibile tramite i propri store dedicati, quindi è possibile che i malfunzionamenti si presentino joypad alla mano. Si può risolvere in questo caso?

La prima soluzione utile è la stessa già elencata per gli altri dispositivi: verifica se gli altri eventi funzionano correttamente o se non si avvia lo streaming di nulla. Puoi provare a riavviare l’applicazione, premendo il tasto home, andando col cursore sull’app di DAZN e scegliendo la voce “Chiudi app” dalle Opzioni.

Se non si risolve, spegni la console, stacca la spina dalla corrente, attendi almeno 20 secondi e riavvia il sistema. Può tornare utile anche riavviare il router e controllare che l’ultima versione dell’app di DAZN sia disponibile e installata.

Per toglierti ogni dubbio, apri un’altra app di streaming e controlla se funziona. Nel caso il disservizio persista, aggiorna il sistema operativo della console all’ultima build disponibile e poi tenta nuovamente l’apertura.

Assicurati sempre che la console sia connessa a internet con cavo Ethernet o in Wi-Fi 5GHz, se disponibile, per evitare interferenze.