Dacia: dopo un 2022 da record prosegue lo sviluppo del brand

Nel 2022 Dacia ha inanellato diversi risultati record guadagnando il terzo posto nella classifica della marche straniere più venduto ai privati.

In un contesto italiano che ha chiuso il 2022 con una perdita del 16% sul mercato retail, Dacia ha visto espandere i suoi volumi di vendita del +12% con una percentuale di mercato pari a 8,3%, un record assoluto per il brand. Ampliando l’orizzonte alle vendite assolute, e non solo a quelle ai privati, la crescita è stata del 9% con un market share del 5,1%, ancora una volta in controtendenza rispetto ad un mercato che ha perso in media il 10%.

Se Dacia Sandero è in assoluto la vettura straniera più venduta in Italia (33.824 unità vendute nel 2022), anche le versioni bifuel della gamma dimostrano di essere molto apprezzate dagli automobilisti italiani. Nel mercato delle auto con alimentazione GPL, Dacia si conferma leader con 44.699 immatricolazioni nell’appena passato e una quota di mercato «monstre» del 36%.

Il business model focalizzato sui clienti privati, grazie ad una gamma di modelli semplice e ad un’offerta economica trasparente, ha consentito di raggiungere in pochi anni un ottimo posizionamento sul mercato italiano. L’impegno nel garantire ai propri clienti il «best value for money» ha reso molto riconoscibile il brand Dacia con effetti positivi anche sul valore residuo delle proprie auto che nel corso del 2022 è aumentato del 3%.

Un passaggio sottolineato anche dalla nuova identità di marca che, dopo l’aggiornamento dei vari modelli, prosegue negli showroom italiani - ora caratterizzati da innovative soluzioni eco-sostenibili per gli arredi - per accompagnare lo sviluppo dei nuovi modelli.

Dacia nuova brand identity

Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia, ha dichiarato: «Con le performance record del 2022, Dacia afferma la sua maturità nel mercato italiano. Al di là dei risultati, più che positivi, i clienti oggi riconoscono il nostro valore ed apprezzano il nostro approccio semplice e trasparente, oltre alla nostra offerta di vetture moderne che rispondono alle reali esigenze degli utenti italiani. Sandero, vettura intelligente ed essenziale, non smette di darci soddisfazioni e guadagna il titolo di auto straniera più venduta in assoluto nel mercato auto. Anche il 2023 è partito con la marcia giusta e stiamo lavorando per completare il passaggio alla nuova visual identity nelle concessionarie Dacia italiane».

Dacia Spring Extreme

Le novità per il 2023 vedranno il lancio della Dacia Jogger Hybrid 140, prima motorizzazione ibrida della gamma, e della Spring Electric 65 con motore elettrico potenziato, insieme alla disponibilità di un nuovo allestimento Extreme in stile outdoor.