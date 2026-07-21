Da oggi Eni controlla il più grande produttore di gas e petrolio d’Europa. Cosa significa per le azioni?

Oggi i consigli di amministrazione di Vår Energi e BlueNord hanno approvato un accordo di fusione statutaria che trasformerà Vår Energi nel più grande produttore indipendente di petrolio e gas del continente europeo.

L’operazione, che prevede la creazione di una nuova controllata al 100% di Vår Energi destinata a fondersi con BlueNord, combina due realtà complementari del Mare del Nord e proietta il nuovo soggetto verso una produzione a lungo termine di circa 450 mila barili equivalenti di petrolio al giorno (kboepd), con un portafoglio di riserve e risorse che raggiunge i 2,4 miliardi di barili equivalenti di petrolio (boe).

Due colossi dell’oil & gas

Vår Energi, quotata alla Borsa di Oslo con il ticker VAR e controllata da Eni con una partecipazione di circa il 63% prima della transazione, nasce nel 2018 dalla fusione tra Eni Norge e Point Resources. Nel corso degli anni ha consolidato una posizione di leader sul Mare del Nord norvegese (NCS) attraverso acquisizioni strategiche, tra cui quella di Neptune Energy Norge nel 2024. Alla fine del 2025 il gruppo ha registrato riserve provate e probabili (2P) pari a 1.294 milioni di boe, a cui si aggiungono 865 milioni di boe di risorse contingenti (2C), per un totale di 2,2 miliardi di boe.

La produzione media del 2025 si è attestata intorno ai 332-360 kboepd, con una guidance per il 2026 che indicava un range di 390-410 kboepd prima dell’integrazione con BlueNord. Il valore di mercato di Vår Energi si aggira intorno agli 11,26 miliardi di dollari USA, con una struttura di costi operativi particolarmente efficiente e un profilo di emissioni tra i migliori del settore, intorno ai 10 kg di CO₂ per boe.

Dall’altra parte BlueNord, compagnia petrolifera norvegese focalizzata sulla piattaforma continentale danese (DCS), ha costruito la propria crescita attorno all’acquisizione degli asset upstream di Shell in Danimarca nel 2019, diventando il secondo produttore di petrolio e gas danese. Nel primo trimestre 2026 BlueNord ha consegnato una produzione netta di 43,1 kboepd, in linea con la guidance di 42-45 kboepd, con ricavi di 317,6 milioni di dollari USA.

Le riserve ammontano a circa 172 milioni di boe, integrate da risorse contingenti che estendono la vita produttiva oltre il 2040, soprattutto grazie agli asset del consorzio DUC (Tyra, Halfdan, Dan e Gorm) operati da TotalEnergies. La compagnia ha dimostrato negli ultimi anni una forte capacità di generazione di cassa, con distribuzioni agli azionisti vicine agli 800 milioni di dollari USA nel periodo 2024-2026 e un costo operativo tra i più bassi d’Europa.

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In cosa consiste l’accordo?

L’accordo prevede che per ogni azione di BlueNord gli azionisti ricevano 9,7153 nuove azioni di Vår Energi più un corrispettivo in contanti di 76,83 corone norvegesi. Verranno emesse complessivamente 248,4 milioni di nuove azioni Vår Energi (corrispondenti a una diluizione del 9,95%) e pagati 1.964 milioni di corone norvegesi (circa 204 milioni di dollari USA) in contanti. Al closing, gli azionisti esistenti di Vår Energi deterranno circa il 90,95% del capitale, mentre quelli di BlueNord circa il 9,05%. La partecipazione di Eni scenderà dal 63% circa al 57,33%, mantenendo comunque il controllo strategico di lungo termine. L’operazione è interamente finanziata con capitale proprio e non richiede ulteriori indebitamenti.

La combinazione genera un’entità con produzione combinata di circa 450 kboepd nel lungo termine (di cui circa 45 kboepd apportati da BlueNord nel 2026), un mix bilanciato di circa il 65% liquidi e 35% gas, e un portafoglio di riserve e risorse di 2,4 miliardi di boe con una vita media di circa 15 anni. Gli asset danesi di BlueNord, caratterizzati da investimenti contenuti nel breve termine e da una generazione di cassa resiliente, si integrano perfettamente con il portafoglio norvegese di Vår Energi, offrendo diversificazione geografica, maggiore esposizione ai mercati del gas europei e accesso a infrastrutture chiave come Nybro e Den Helder. Il regime fiscale danese, stabile e simile a quello norvegese, riduce i rischi operativi e regolatori.

Le sinergie post-tasse accumulate tra il 2027 e il 2032 sono stimate tra 250 e 300 milioni di dollari USA, derivanti principalmente dalla riduzione dei costi di finanziamento, dall’ottimizzazione degli overhead e dall’accesso al bilancio investment-grade di Vår Energi. Il costo operativo unitario del gruppo combinato rimarrà contenuto intorno ai 10-11 dollari USA per boe, mentre l’intensità emissiva si manterrà ai vertici del settore.

L’operazione è accrescitiva sia sul cash flow operativo dopo le tasse che sul free cash flow per azione, aumentando la capacità di distribuzione dei dividendi. Vår Energi conferma l’impegno a distribuire tra il 25% e il 30% del cash flow operativo dopo le tasse lungo il ciclo, con un dividendo straordinario di 350 milioni di dollari USA per il secondo trimestre 2026 riservato agli azionisti attuali e una distribuzione analoga prevista per il terzo trimestre a beneficio del gruppo allargato.

Cosa cambia per il titolo Eni?

L’impatto sul titolo Eni si prospetta complessivamente positivo e strutturale, rappresentando un’ulteriore conferma della capacità del gruppo italiano di creare valore attraverso le proprie partecipate upstream in un contesto di mercato volatile ma favorevole ai produttori a basso costo. Con una quota che rimane saldamente maggioritaria al 57,33% dopo la diluizione, Eni consolida il proprio controllo su un’entità destinata a generare flussi di cassa significativamente più elevati grazie alla scala raggiunta, alle sinergie stimate in 250-300 milioni di dollari USA e alla maggiore resilienza derivante dalla diversificazione danese, senza alcun esborso aggiuntivo di capitale da parte della capogruppo.

Gli analisti si attendono un effetto accrescitivo sul NAV di Eni stimato tra lo 0,8% e l’1,5% già nel breve termine, trainato dall’aumento del valore della partecipazione in Vår Energi (valutata intorno agli 11,26 miliardi di dollari pre-deal) e dalla prospettiva di dividendi più robusti che fluiranno verso Eni stessa, supportando la politica di remunerazione agli azionisti del gruppo che prevede distribuzioni tra il 25% e il 30% del cash flow operativo.

Sul fronte del prezzo azionario, la reazione del mercato al titolo Eni dovrebbe essere favorevole nelle prossime sedute di Borsa, con possibili rialzi del 2-4% nelle prime ore di negoziazione post-annuncio, in linea con quanto osservato in occasioni analoghe di crescita inorganica delle controllate norvegesi, grazie anche al contesto di prezzi del Brent sostenuti e alla percezione di minore rischio geopolitico rispetto ad altre aree di esplorazione. Inoltre, la minore percentuale di proprietà viene più che compensata dalla maggiore qualità e dimensione del portafoglio, che rafforza il bilancio consolidato di Eni, riduce l’esposizione unitaria ai costi operativi e migliora il profilo di sostenibilità ambientale del gruppo, elementi che negli ultimi anni hanno guidato una rivalutazione multipla del titolo Eni sul mercato milanese.

In un momento in cui gli investitori premiano le majors integrate con esposizione upstream di alta qualità e generazione di cassa prevedibile, questa operazione posiziona Eni come uno dei player europei meglio attrezzati per navigare la transizione energetica senza sacrificare redditività, con potenziali upgrade da parte delle agenzie di rating e un maggiore appeal per gli investitori istituzionali focalizzati su ESG e rendimenti totali.La chiusura dell’operazione è prevista entro la fine del 2026, subordinata all’approvazione degli azionisti di BlueNord in assemblea straordinaria, alle autorizzazioni regolatorie e governative, alle approvazioni dei partner e al rispetto dei covenant. Non sono previste clausole di pre-emption sui licenziamenti.

L’aumento del flottante azionario e le opportunità commerciali derivanti dal portafoglio allargato rappresentano ulteriori elementi di valore per gli investitori.In sintesi, l’accordo tra Vår Energi e BlueNord non è solo una semplice somma di asset, ma una mossa strutturale che consolida la leadership indipendente nel settore upstream europeo.

Con una produzione destinata a raggiungere i 450 kboepd, riserve e risorse di 2,4 miliardi di boe, sinergie concrete e un bilancio rafforzato, il nuovo Vår Energi si posiziona come un player di scala continentale capace di generare valore sostenibile per gli azionisti, inclusa Eni, pur mantenendo un profilo di costi e emissioni tra i migliori del mercato.