Crescono i ricavi per Luis Vuitton (LVMH): l’alta moda non conosce inflazione

Le vendite di moda e pelletteria di uno dei marchi più rinomati del mondo, Luis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), sono aumentate del 22% organicamente nel terzo trimestre del 2022. Un dato certamente superiore alle aspettative visto e considerato i timori economici di una futura recessione globale.

Stupisce infatti che, data la forte incertezza economica del momento, i consumi legati al settore del luxury non siano stati compromessi. I risultati infatti comunicano che, nonostante la crisi legata all’aumento del costo della vita, l’interesse per questo genere di beni sia perlomeno rimasto costante.

Gli amministratori di Luis Vuitton non hanno difatti esitato nel comunicare al pubblico dei propri azionisti che è loro obiettivo concentrarsi sul controllo della spesa societaria. Questo perché, sebbene vi sia stata un’espansione delle vendite, LVMH ha affermato di non essere immune a un peggioramento del contesto economico, solo un po’ in ritardo.

Perché le vendite di LVMH sono aumentate?

Potrebbe venir spontaneo associare questo genere di dato alla considerazione del fatto che, nonostante i provvedimenti delle banche centrale e l’alta inflazione, l’economia continui a mantenere un certo tono di salute.

Invece, secondo Jean-Jacques Guinoy, Chief Financial Officer di Luis Vuitton (LVMH), il marchio ha la capacità di trasferire il peso degli aumenti del costo ai consumatori, a differenza di beni legati ad altri settori. Difatti, questa caratteristica non può essere automaticamente associata ad esempio ai beni di prima necessità. Quindi, l’aumento dei ricavi societari non deve essere associato a uno stato di salute dell’economia.

Inoltre, c’è da considerare che nell’ultimo trimestre si è registrato una globale ripresa dei viaggi internazionali. La spesa delle famiglie non si è affatto contratta ma altresì si è espansa. Non è un caso che, prendendo come esempio i dati statunitensi, la “consumer spending” delle famiglie registrata a luglio 2022 sia sui propri livelli massimi di periodo.

Le performance delle LVMH sui mercati finanziari

Il titolo LVMH, quotato sulla borsa di Parigi, Milano e Francoforte, mantiene un andamento complessivamente crescente. Come è stato evidenziato precedentemente, la società si è sempre storicamente caratterizzata per avere un business profittevole e l’andamento borsistico non può che confermare questi fondamentali.

Attualmente registra una perdita di circa il 19% rispetto ai propri massimi e del 17% rispetto ai prezzi di inizio anno 2022.

Da un punto di vista grafico possiamo notare che il prezzo del titolo nel mese di settembre ha reagito positivamente al numerario dei 600 euro. Nel mese di ottobre, il sentiment negativo nelle ultime giornate di borsa ha colpito anche LVMH.

Nella giornata di martedì il titolo ha reagito nuovamente positivamente nei confronti del livello dei 600 euro chiudendo la sessione al di sopra di quella soglia di prezzo.

L’apertura delle borse odierna sembra confermare la risposta volumetrica dei buyers catapultando il prezzo lontano dal precedente supporto (come è osservabile dal grafico disponibile di seguito).

I livelli da tenere in considerazione sono quindi sicuramente il supporto dei 600 euro e l’estremo dei 640 euro, zona imponente a livello volumetrico.