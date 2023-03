Costruire il ponte sullo Stretto di Messina è sbagliato: i risultati del sondaggio

Costruire il ponte sullo Stretto di Messina è sbagliato. Questo è il responso del sondaggio di Money.it realizzato all’indomani della “storica” decisione presa dal Consiglio dei ministri che ha approvato - salvo intese - un decreto legge che prevede “disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente”.

È giusto costruire il ponte sullo Stretto di Messina? I risultati del sondaggio di Money.it

Come si può vedere dai risultati del sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, il 59% dei rispondenti si è detto contrario alla costruzione di un ponte sullo Stretto di Messina.

Un risultato per certi versi a sorpresa, visto che il governo molto sta puntando su questa opera tanto che Matteo Salvini ha parlato di “giornata storica per l’Italia”, sottolineando poi che sarà “l’opera più green al mondo” con il ponte indicato come il futuro volano per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia e della Calabria.

Nonostante questo, una netta maggioranza di lettori si è espresso contro la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, probabilmente a causa dei dubbi sui costi e sulla sicurezza dell’opera per come sarebbe stata progettata.

Ponte sullo Stretto di Messina: nel sondaggio vincono i no

Il governo ha deciso: il ponte sullo Stretto di Messina si farà, con il progetto che dovrà essere approvato entro luglio 2024 mentre, per quanto riguarda i lavori, dovrebbero partire nel 2025 e terminare dopo 5-6 anni.

Il condizionale però è d’obbligo visto che l’opera finora è stata annunciata diverse volte, con tanto di sperpero di denaro pubblico, senza che venisse posta una sola pietra. Adesso il ministro Matteo Salvini è convinto di aver imboccato la strada giusta, con l’iter che sarà seguito proprio dal suo ministero.

I risultati del sondaggio però ci fanno capire come tra gli italiani ci sarebbero forti dubbi in merito alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, specie se dovesse essere confermato il progetto della campata unica già bollato in passato come pericoloso da una commissione di studio.

Poi c’è la forte incognita dei costi e dei tempi viste le esperienze passate, anche se per un giudizio più completo si dovrà aspettare che venga presentato il progetto definitivo dell’opera che di certo potrebbe rappresentare una svolta per la Sicilia e la Calabria.