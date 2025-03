Cosa sono i Campi Flegrei e perché c’è il rischio terremoto a Napoli

Come investire in borsa?

Cosa sono i Campi Flegrei? Da mesi una serie di terremoti stanno interessando quest’area a ridosso di Napoli, con l’ultima scossa di magnitudo 4.4 che ha provocato danni e spaventato notevolmente la popolazione.

La paura continua di un terremoto ben più forte infatti sta portando molti cittadini all’esasperazione, tanto che all’ex base Nato di Bagnoli - una delle aree che dovrebbero accogliere le persone in caso di emergenza - ci sono stati momenti di tensione con alcune persone che hanno provato a entrare con la forza per trascorrere la notte nella struttura.

Ma perché c’è grande apprensione per quello che sta succedendo a Napoli? In Italia - come ben noto - sono molto frequenti i terremoti ma quando si tratta dei Campi Flegrei l’attenzione è particolarmente alta, soprattutto ora che le ultime scosse sono state le più forti registrate nella zona negli ultimi quarant’anni.

Il rischio infatti è che questi terremoti siano legati all’attività del vulcano, con l’Ingv che sta monitorando con grande attenzione questo sciame sismico vista l’altra importante scossa che è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei a inizio mese.

Cosa sono i Campi Flegrei Il motivo per cui c’è grande attenzione nel monitorare i recenti terremoti va ricercato nella storia dei Campi Flegrei, una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli e a pochi chilometri a Ovest dal golfo di Napoli. L’area dei Campi Flegrei è stata etichettata dagli esperti come un supervulcano, ovvero una grande caldera presente sulla superficie terrestre con un diametro in questo caso di 15-18 chilometri tanto da abbracciare diversi Comuni, da Pozzuoli a Napoli passando per Bacoli, Giuliano, Quarto e Monte di Procida. In tutto il mondo se ne contano una decina di aree del genere che non sono considerati veri e propri vulcani, ma vengono generati da un punto caldo che è situato in profondità. Il supervulcano dei Campi Flegrei è considerato in stato di quiescenza. Tutta la zona è ben nota fin dall’antichità per la sua attività vulcanica, con i Campi Flegrei che sono soggetti al bradisismo ovvero un fenomeno legato al vulcanismo che consiste in un periodico abbassamento o innalzamento del livello del suolo. Si è stimato che dal 1970 al 1972 il bradisismo abbia provocato il sollevamento del suolo nel porto di Pozzuoli di oltre un metro e mezzo. Di fronte a questo nuovo sciame sismico, l’Ing ha fatto notare che “durante la crisi bradisismica del 1982-84 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 cm al mese, e si superarono anche 1300 eventi sismici al mese; attualmente, invece, nell’ultimo mese sono stati registrati circa 450 eventi”.