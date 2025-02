Cosa si aspettano i mercati dalla Germania di Merz? In focus c’è il freno al debito

Il voto in Germania ha confermato le attese e ha decretato la vittoria del tandem Cdu/Csu, con l’avanzata senza precedenti dell’estrema destra AfD - anch’essa prevista - che si è attestata a poco più del 20%.

Con preferenze quasi al 30%, lo storico partito conservatore tedesco insieme ai cristiano-democratici si appresta quindi a formare un nuovo Governo. Il compito non sarà facile per il designato cancelliere Merz, poiché per raggiungere una maggioranza stabile dovrà fare ricorso probabilmente al partito dei socialdemocratici di Scholz se viene mantenuto il tacito patto di non includere la destra estrema in un esecutivo. I dubbi, però, sono tutti legati alle potenziali convergenze tematiche dei due partiti, che presentano differenze di vedute su diversi aspetti.

In primis sul dilemma del freno al debito, sancito dalla Costituzione tedesca e sotto accusa da più parti poiché considerato un ostacolo a investimenti e spesa pubblica necessarie per rilanciare un’industria ferma. In pratica, alla Germania è richiesto più debito.

I mercati hanno finora reagito con cauto ottimismo: l’EUR/USD sale vicino a 1,0500 nella sessione europea. La coppia esulta per l’esito elettorale che ha scongiurato virate estremiste e ravvivato le speranze per migliori prospettive economiche e il Dax guadagna in apertura delle contrattazioni.

Il sentiment positivo resta però vulnerabile e diversi dubbi sul futuro della Germania non sono ancora sciolti. Come, per esempio, la questione spesa pubblica e debito, attenzionati dai mercati come non mai.