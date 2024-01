Cosa produce e quali numeri fa Planet Farms, l’azienda dell’incendio a Cavenago

Un grave incendio ha colpito l’azienda Planet Farms a Cavenago, in provincia di Monza e Brianza, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche dall’autostrada A4. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’incidente, che ha provocato una densa colonna di fumo visibile da lontano, ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza, ma anche sulle attività di questa startup emergente. In questo articolo vedremo anche i dati di bilancio dell’azienda, disponibili fino al 2022 ma comunque significativi per avere un quadro generale.

Planet Farms è stata fondata nel 2018 a Milano da Luca Travaglini e Daniele Benatoff. Travaglini, con una lunga esperienza nel mondo dell’alimentazione, è un forte sostenitore dell’importanza di un approccio sostenibile e innovativo all’agricoltura. [...]