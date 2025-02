Attenzione alla truffa dei 5 euro, sempre più diffusa nei distributori di benzina

Non passa un giorno senza che arrivino notizie di cronaca relative a truffe o raggiri. L’ultima ha come protagonisti i distributori di carburante, tra i luoghi più frequentati in assoluto.

La truffa in questione è stata soprannominata “truffa dei 5 euro” e ha un meccanismo molto semplice. Davanti alla pompa di benzina il truffatore si avvicina a un malcapitato automobilista e gli chiede se può dargli un piccolo aiuto con la carta di credito per il rifornimento in cambio di 5 euro in contanti.

Se la vittima acconsente il criminale approfitta dell’occasione e acquista una quantità di carburante nettamente superiore a quella richiesta come favore. Se, invece, l’automobilista non accetta spesso il truffatore ricorre alla violenza.

Come difendersi dalla truffa dei 5 euro Difendersi dalla truffa dei 5 euro è molto semplice. È sufficiente non accettare lo scambio proposto dal truffatore e, in caso di approccio violento, chiamare immediatamente la Polizia. In linea di massima una buona idea per ridurre il tasso di rischio è quella di fare benzina di giorno e possibilmente nelle stazioni in cui i benzinai sono al lavoro e ben individuabili.

La truffa del contatore di benzina Purtroppo i distributori di carburante sono stati spesso teatro di truffe ai contribuenti. Alcuni di questi raggiri sono stati orditi dagli stessi benzinai. Pochi giorni fa un automobilista ha segnalato una pompa di benzina in cui il contatore in alcuni casi partiva ben prima dell’inizio del rifornimento. In altri occasioni invece, continuava a correre anche a rifornimento finito. Due metodi diversi per ottenere lo stesso risultato: truffare i clienti. Anche in questo caso riconoscere il raggiro è molto semplice: basta tenere d’occhio la pompa e vedere se il contatore parte prima di iniziare a rifornire l’auto oppure se continua a girare una volta finito. In questi casi l’illecito va segnalato alle autorità nel minor tempo possibile.