Nei rapporti di coppia valori come la trasparenza e l’onestà vengono ritenuti all’unanimità le basi per una relazione sana, appagante e duratura. Trasparenza e onestà che non devono riguardare soltanto la vita intima o la gestione dei figli ma anche, e soprattutto, quella delle risorse economiche.

Sta infatti crescendo a dismisura il numero di coppie in cui uno dei due partner nasconde all’altro il modo in cui gestisce il proprio denaro e quello comune. È il fenomeno dell’infedeltà finanziaria e, purtroppo, è diventata una delle principali cause di divorzio.

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Una prima definizione

Non esiste una vera e propria definizione scientifica di “infedeltà finanziaria”. A grandi linee può comunque essere inquadrata come la situazione in cui uno dei due componenti della coppia mette in atto comportamenti scorretti in ambito finanziario all’insaputa dell’altro.

Un vero e proprio imbroglio economico che, nella pratica, si traduce spesso con acquisti fatti di nascosto, conti in banca segreti e risparmi accumulati senza che il partner ne sappia nulla.

Come riconoscere l’infedeltà finanziaria

Sono molti i comportamenti “sintomo” di infedeltà finanziaria. I più comuni sono l’accumulo di risparmi di cui il partner è all’oscuro, il possesso di una carta di credito o debito senza che l’altro/a nei sia a conoscenza, e le menzogne relative ad aumenti di stipendio, promozioni e bonus maturati.

A questi vanno aggiunti le spese fatte di nascosto utilizzando risorse comuni e la presenza di debiti che vengono sempre tenuti ben celati.

Le cause dell’infedeltà finanziaria

Gli esperti di psicologia e di rapporti di coppia hanno spesso tentato di analizzare le cause alla base dell’infedeltà finanziaria. Una delle più comuni è la volontà di “sfuggire” al controllo di un partner eccessivamente pressante e di ritrovare un certo grado di autonomia gestendo in segreto il proprio denaro.

In molti altri casi, però, i problemi sono decisamente più gravi. L’infedeltà finanziaria può essere la diretta conseguenza di rapporti paralleli e infedeltà coniugale, la scintilla per accendere la miccia verso una separazione o il segnale di patologie di dipendenza da sostanze e comportamenti come la tossicodipendenza, la ludopatia e lo shopping compulsivo.

Spesso, infatti, per un partner scoprire che il compagno o la compagna sono infedeli a livello economico è soltanto la prima di una lunga serie di bruttissime sorprese.

I “numeri” del fenomeno

Come già accennato in precedenza, i casi di infedeltà finanziaria stanno diventando sempre più comuni. Un sondaggio di pochi anni fa di US News & World Report ha svelato che circa il 30% delle coppie interrogate ha avuto a che fare con situazioni simili e che un terzo del campione non rivela tutti gli acquisti che fa al proprio partner.

Una ricerca pubblicata dal prestigioso Daily Mail del 2015, invece, ha rivelato che circa una persona su cinque ha mentito nella coppia in merito ai propri introiti e una su quattro per quanto riguarda le spese.

Molto più recente il sondaggio condotto da MoneyFarm (giugno 2026) che ha rivelato dettagli decisamente poco incoraggianti sulle coppie italiane. Nel nostro Paese circa il 50% delle persone nasconde o non condivide con massima trasparenza la propria situazione economica con il compagno o la compagna e circa una su cinque non ha idea di quali siano il reddito e il patrimonio della persona che hanno accanto.

L’impatto dell’infedeltà finanziaria sui divorzi

Il fenomeno dell’infedeltà finanziaria e della gestione poco trasparente del denaro ha un ruolo estremamente significativo sulla vita coniugale e sull’interruzione dei rapporti. Uno studio recentemente pubblicato su Couple and Family Psychology ha messo in evidenza che alla base di oltre il 36% dei divorzi ci sono questioni legate ai soldi e al patrimonio.

La mancanza di comunicazione sui temi finanziari e patrimoniali, le visioni diverse sulle priorità familiari e sulla gestione delle spese e il diverso valore attribuito al denaro mettono a rischio la stabilità di oltre 3 coppie su dieci.

Ed eventi non pronosticabili (ma purtroppo sempre più frequenti) come le spese mediche impreviste o i licenziamenti non fanno che aggravare situazioni già compromesse per mancanza di strategie condivise e trasparenti.

Gli aspetti legali

In Italia non esiste un reato di infedeltà finanziaria, sia in ambito civile che penale. Tuttavia nascondere la propria situazione economica al partner può essere inteso come una violazione del dovere di collaborazione e solidarietà coniugale sancito dall’art. 143 c.c. e quindi giustificare richieste di separazione con addebiti, incidendo anche sul calcolo del mantenimento.

Mentire sui soldi o sperperare il patrimonio familiare, ad esempio, può essere tra le cause di interruzione del matrimonio e avere effetto sulla perdita del diritto del mantenimento o sui diritti successori del partner colpevole.

Il denaro nascosto e le spese occultate, inoltre, possono falsare la determinazione dell’importo del mantenimento, costringendo il giudice a una rideterminazione basata sulle reali capacità patrimoniali del reo.

Nelle situazioni più gravi, ovvero quelle in cui la gestione del patrimonio e l’assenza di trasparenza sulle spese minano la libertà del coniuge, si può parlare anche di violenza domestica, con tutto ciò che ne consegue a livello di tutele civili d’urgenza.

Il dialogo come base per risolvere il problema

Il metodo migliore per affrontare i problemi di infedeltà finanziaria all’interno della coppia resta quello del dialogo.

Stimolare la comunicazione con il partner, confrontarsi e dialogare è il primo passo per provare a risolvere la crisi, a maggior ragione se il problema è causato da situazioni patologiche come le dipendenze.

Più che attaccare, per quanto difficile, è opportuno mettersi in posizione di ascolto e cercare di comprendere il motivo per cui la persona amata si è comportata così. Molto spesso dietro l’infedeltà finanziaria si nascondono richieste d’aiuto che non andrebbero ignorate,

Una clemenza che deve arrivare in primis verso sé stessi. Non è raro che chi rimane vittima di certe situazioni tenda a colpevolizzarsi per non aver capito cosa stava succedendo o che si vergogni per aver riposto troppa fiducia nel partner.

Nei casi più gravi e nelle situazioni che vanno avanti da più tempo, è meglio affidarsi a professionisti del settore. Un terapista esperto in relazioni di coppia potrebbe rivelarsi fondamentale nelle situazioni più compromesse e diventare un aiuto prezioso per ricostruire passo passo la fiducia reciproca perduta.