Il bilancio ottico è uno dei documenti più utili quando si vuole approfondire la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società italiana. A differenza dei dati sintetici di bilancio, che permettono una lettura rapida di fatturato, utile, EBITDA e altri indicatori principali, il bilancio ottico consente di consultare il documento depositato presso la Camera di Commercio nella sua forma ufficiale.

È quindi particolarmente utile quando non basta conoscere pochi numeri, ma serve verificare il contenuto completo del bilancio, leggere la nota integrativa, controllare le voci contabili e approfondire le informazioni disponibili sull’azienda.



Cos’è il bilancio ottico

Il bilancio ottico è la copia del bilancio d’esercizio depositato da una società presso il Registro Imprese della Camera di Commercio.

Viene chiamato “ottico” perché fa riferimento alla copia archiviata e consultabile del documento depositato. In pratica, è il bilancio ufficiale presentato dall’impresa, reso disponibile in formato consultabile. Serve a vedere il documento nella sua interezza, non solo alcuni dati estratti o rielaborati. Per questo è diverso da una semplice sintesi dei dati aziendali.

Il bilancio ottico è disponibile per le società obbligate al deposito del bilancio, come molte società di capitali. Non tutte le forme d’impresa, quindi, rendono disponibile lo stesso tipo di documento.

Cosa contiene il bilancio ottico

Il contenuto del bilancio ottico può variare in base alla forma di bilancio depositata dalla società: ordinario, abbreviato, micro-imprese o, nei casi previsti, consolidato.

In generale, il bilancio ottico può contenere:

stato patrimoniale;

conto economico;

rendiconto finanziario, quando previsto;

nota integrativa;

verbale di approvazione;

relazione sulla gestione, se presente;

relazione del collegio sindacale, se prevista;

relazione del revisore o della società di revisione, se disponibile;

altri allegati depositati insieme al bilancio.

Non tutti questi elementi sono sempre presenti. Una società che deposita il bilancio in forma abbreviata o come micro-impresa può avere un documento meno dettagliato rispetto a una società che deposita il bilancio ordinario.

Per questo, quando si scarica un bilancio ottico, è importante considerare anche la dimensione dell’impresa e la forma di bilancio depositata.

Differenza tra bilancio ottico e dati di bilancio

La differenza principale tra bilancio ottico e dati di bilancio riguarda il livello di dettaglio.

I dati sintetici di bilancio permettono di leggere rapidamente alcune informazioni principali, come fatturato, EBITDA, utile, patrimonio netto e ultimo esercizio disponibile. Sono utili per una prima valutazione dell’azienda, soprattutto quando si vuole capire in pochi secondi dimensione, redditività e andamento generale.

Il bilancio ottico, invece, permette di approfondire il documento ufficiale. Non mostra solo i numeri principali, ma anche la struttura completa del bilancio e le eventuali note esplicative.

In sintesi:

i dati sintetici servono per una lettura rapida;

il bilancio ottico serve per un’analisi più approfondita;

i dati sintetici aiutano a confrontare aziende;

il bilancio ottico permette di verificare il documento depositato.

La scelta dipende quindi dall’obiettivo. Se si vuole solo sapere quanto fattura un’azienda, può bastare il dato sintetico. Se invece bisogna leggere le voci di bilancio, controllare la nota integrativa o preparare un’analisi più completa, conviene scaricare il bilancio ottico.

Quando conviene scaricare il bilancio ottico

Scaricare il bilancio ottico conviene quando serve andare oltre la consultazione veloce dei dati principali. È utile, per esempio, quando si vuole:

valutare un cliente importante;

verificare un fornitore strategico;

analizzare un competitor;

preparare una trattativa commerciale;

fare una due diligence preliminare;

approfondire la solidità patrimoniale di una società;

leggere la nota integrativa;

controllare debiti, crediti e patrimonio netto;

verificare l’andamento economico dell’impresa;

costruire un report aziendale più completo.

Il bilancio ottico è particolarmente utile nei rapporti commerciali rilevanti, quando la decisione non può basarsi solo su una presentazione aziendale, un sito web o pochi dati generali.

Per esempio, prima di avviare una collaborazione con un partner strategico, concedere dilazioni di pagamento o valutare un’azienda concorrente, leggere il bilancio depositato può offrire informazioni decisive.

Quali dati controllare nel bilancio ottico

Quando si scarica un bilancio ottico, è utile non perdersi tra tutte le voci contabili e partire da alcuni elementi chiave. I dati da controllare sono:

ricavi o valore della produzione;

costi principali;

EBITDA o margine operativo, se ricavabile;

utile o perdita d’esercizio;

patrimonio netto;

debiti;

crediti;

disponibilità liquide;

andamento rispetto agli anni precedenti;

informazioni contenute nella nota integrativa.

La nota integrativa è particolarmente importante perché aiuta a spiegare alcune voci del bilancio e offre dettagli che non emergono sempre dalla sola lettura dei prospetti numerici.

Per una prima analisi, può essere utile partire da fatturato, utile e patrimonio netto. Per una valutazione più approfondita, invece, conviene osservare anche composizione dei debiti, crediti, immobilizzazioni, liquidità e informazioni qualitative presenti negli allegati.

leggi anche Bilancio aziendale, quante versioni esistono e a cosa servono

Dove scaricare il bilancio ottico delle aziende italiane

Per consultare i dati di bilancio di un’impresa italiana e scaricare il bilancio ottico è possibile utilizzare Money Aziende, la piattaforma di Money.it dedicata ai dati ufficiali delle aziende.

Su Money Aziende puoi cercare una società per ragione sociale o Partita IVA e visualizzare in modo semplice i principali dati disponibili, tra cui fatturato, EBITDA, utile, codice ATECO, sede, forma giuridica e ultimo bilancio.

La piattaforma consente anche di acquistare documenti ufficiali come bilancio ottico, visura ordinaria, visura storica e certificato di iscrizione. In questo modo puoi partire da una prima lettura sintetica dei numeri aziendali e, quando serve un approfondimento, scaricare il documento depositato presso la Camera di Commercio.

Il bilancio ottico conviene quando non basta sapere “quanto fattura” un’azienda, ma serve capire meglio come sono composti i suoi numeri, quali informazioni emergono dal documento ufficiale e quanto è solida la società che si sta analizzando.