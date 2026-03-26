Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Cos’è la dipendenza da social? Ecco perché la sentenza della Corte Usa cambia tutto

Ilena D’Errico

26 Marzo 2026 - 02:45

Meta e Google sono responsabili della «dipendenza da social» secondo la corte statunitense. Una sentenza storica, importante per tutti.

Cos’è la dipendenza da social? Ecco perché la sentenza della Corte Usa cambia tutto

Dagli Stati Uniti arriva una sentenza storica che potrebbe cambiare drasticamente il funzionamento delle piattaforme digitali più amate. Meta e Google sono state condannate dal tribunale di Los Angeles dopo la denuncia di una giovane cittadina per la “dipendenza da social” sviluppata negli anni. La vicenda tocca un tema molto attuale e largamente impattante sulla popolazione, ma ancora privo di strumenti di contenimento adeguati.

L’uso e soprattutto l’abuso dei social network sono fortemente problematici ad oggi perché sono spesso sottovalutati. Mentre le scienze provano a delineare con chiarezza limiti e conseguenze, la percezione del pericolo è a dir poco offuscata e anche dal punto di vista legale manca un impianto preciso. La sentenza americana, per quanto limitata al caso specifico, potrebbe davvero inserirsi in questo sentiero spoglio e contribuire a un cambiamento importante.

Cos’è la “dipendenza da social”

Non è un’iperbole, i social network possono causare difficoltà e disagi simili alle dipendenze più note. Non possiamo dire con certezza che sia una dipendenza a tutti gli effetti nel senso diagnostico, visto che gli studi stanno ancora approfondendo la questione, ma la letteratura scientifica prevalente la considera una forma di dipendenza comportamentale. Questo genere di dipendenze ha effetti e conseguenze molto simili alle dipendenze chimiche provocate dalle sostanze, come molto simili sono i meccanismi che innescano il problema.

Potrebbe sembrare un’esasperazione, ma scrollare sui social è un modo per evadere dalla realtà e ottenere un senso di soddisfazione immediato ma effimero, continuando a cercare la gratificazione piena senza successo. La differenza rispetto alle sostanze stupefacenti risiede più che altro nel fatto che le piattaforme digitali non sono necessariamente nocive, esistono giuste misure e modalità d’uso che non sono problematiche. Proprio come qualsiasi altra dipendenza o problema di salute mentale in generale, la dipendenza dai social network deve essere affrontata su più piani a livello collettivo.

Le misure di prevenzione e il supporto psicologico sono i pilastri fondamentali, come pure l’informazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio dei minori da parte dei genitori. La legge rappresenta una soluzione complementare, per quanto importante. Prendendo come riferimento l’Italia, per esempio, abbiamo avvisi per le lotterie, i prodotti da tabacco e gli alcolici, mentre quella digitale è ancora una sfera piena di incertezze. Appare sensato, oltre che equo, ipotizzare un intervento per avvisare gli utenti ed evitare pratiche dannose responsabilizzando le piattaforme, purché nella consapevolezza che non sia sufficiente a risolvere il problema.

Perché la sentenza Usa cambia tutto

Non è certo una novità, i social network sono strutturati appositamente per indurre le persone a passarci più tempo possibile, sia per la base gettata dalle piattaforme che per l’operato degli utenti stessi. Non è necessariamente un male, anche perché tecniche con scopi affini sono presenti nella vita quotidiana di ogni persona che guarda la Tv, fa la spesa, legge il giornale… Serve però avere correttezza e mettere in guardia gli utenti dai possibili pericoli, cercando di evitare che si facciano travolgere dalla piattaforma sottovalutando i pericoli, soprattutto quando si tratta di tematiche particolarmente delicate.

La sentenza di Los Angeles riguarda infatti il mancato avvertimento dei pericoli per i minori, visto che la ricorrente (oggi ventenne) ha usato i prodotti molto precocemente, sviluppando gravi problemi. Secondo i giurati le piattaforme sono state negligenti perché non hanno messo in guardia gli utenti dai pericoli, usando nel frattempo strategie che possono incentivare la dipendenza. Algoritmi fin troppo funzionali, filtri dei contenuti inadeguati e il sistema di notifiche sono pensati appositamente per tenere gli utenti allo schermo, ma servono dei limiti a garanzia dei consumatori, specialmente quelli più fragili.

Visto il mancato avviso (e un’altra sentenza analoga di poco precedente) è ovvio che Meta e Google, al pari di altre piattaforme, possono essere giudicate responsabili delle dipendenze sviluppate con l’uso dei propri servizi ed essere chiamate a risarcire gli utenti. D’altra parte, servono regole più accurate, come molti Paesi (compresa l’Italia) cercano di sviluppare. Le piattaforme devono ricevere linee guida definite per informare gli utenti e salvaguardare i più giovani, atteso che per i minori la componente più importante resta quella educativa e di supporto, partendo dalle famiglie e dalle scuole.

La sentenza, sebbene in primo grado, apre un capitolo nuovo nei tribunali (e non solo). Ricorda che quanto avviene nel digitale ha un impatto non trascurabile sulla vita vera e che il web non è un mondo a parte senza responsabilità, ma soprattutto richiama all’attenzione i colossi tech. In fondo, qualcosa di simile è accaduto in passato con il tabacco e le sigarette.

leggi anche

Addio WhatsApp e Telegram, questo Paese vuole bloccarli per sempre
Addio WhatsApp e Telegram, questo Paese vuole bloccarli per sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Google inc. (GOOG)
# Social Network
# Meta Platforms (ex Facebook)
# Malattie e patologie
# Social Media

Seguici su

FT logo

Perché la fusione Poste-TIM potrebbe essere un flop? L’analisi del FT

Perché nessuno crede davvero nell’operazione Poste–TIM? Ecco cosa turba i (…)

24 marzo 2026

Boom clamoroso in Borsa. Questa azienda vola oltre il 500% al suo debutto

IPO da capogiro. Perché il titolo di questa azienda ha fatto meglio di quasi (…)

18 marzo 2026

Rivelazione del Financial Times. 10 miliardi $ in fuga da questi fondi di private credit

Allarme a Wall Street: la corsa ai riscatti scuote il boom del credito (…)

16 marzo 2026

C’è un “trucco” per avere una pensione più alta, secondo il Financial Times

L’AI promette pensioni migliori ma è davvero così? L’analisi del Financial (…)

12 marzo 2026

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

SONDAGGIO
Termina il 29/03/2026 Giorgia Meloni deve dimettersi perché ha perso il referendum sulla giustizia?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Multa di €19.000 a un pensionato. Ha aiutato suo cugino per qualche ora in pescheria

Leggi e Sentenze

Multa di €19.000 a un pensionato. Ha aiutato suo cugino per qualche ora in pescheria
Referendum giustizia 2026, cosa succede ora che ha vinto il No

Leggi e Sentenze

Referendum giustizia 2026, cosa succede ora che ha vinto il No

Correlato