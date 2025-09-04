Cos’è la corporate governance e perché è una leva di credibilità verso il mercato

Quando un’azienda crolla all’improvviso sotto il peso di scandali finanziari, frodi o scelte manageriali opache, la domanda che tutti si pongono è: com’è stato possibile che nessuno se ne sia accorto prima? La risposta si nasconde nella corporate governance.

Dietro ogni crisi aziendale c’è quasi sempre un sistema di governo societario debole, autoreferenziale o, peggio, disfunzionale. Ecco perché oggi la corporate governance non è più solo una questione da giuristi o revisori: è una leva strategica di credibilità verso il mercato. E le aziende che lo ignorano lo fanno a loro rischio e pericolo.

Cos’è (davvero) la corporate governance

La corporate governance non è solo un organigramma o un insieme di regole interne. È l’architettura decisionale di un’impresa, che tiene in equilibrio potere, responsabilità e trasparenza.

Parliamo di processi decisionali, pesi e contrappesi, assetti di controllo. Tutto ciò che permette a un’azienda di prendere decisioni efficaci e responsabili, tutelando azionisti, dipendenti, clienti e il mercato.

In pratica, è il modo in cui una società determina chi decide cosa, come e perché, con quali strumenti, in quali tempi e con quali controlli. Quando funziona, crea fiducia. Quando fallisce, può aprire la porta a scandali, crolli di fiducia e svalutazioni lampo.