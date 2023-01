Contributo figli disabili 2023, domanda dal 1° febbraio: istruzioni Inps

Per ottenere il contributo figli disabili 2023 è possibile fare domanda online dal prossimo 1° febbraio.

A fornire le istruzioni per fare domanda per il bonus figli disabili per l’anno in corso è stato l’Inps con il messaggio numero 422 del 27 gennaio.

Il contributo, come ricorda lo stesso istituto nel recente messaggio, è stato introdotto per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili, con la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). L’Inps ricorda che i dettagli sui requisiti e le modalità per fare domanda per il contributo figli disabili sono stati forniti dallo stesso Istituto con la circolare numero 39 del 10 marzo 2022.

Abbiamo detto dell’assegno unico per figli disabili. Vediamo ora come fare domanda online per il contributo figli disabili 2023 secondo le istruzioni Inps entro la scadenza del 31 marzo 2023.

Contributo figli disabili 2023, domanda online dal 1° febbraio: requisiti

Per fare domanda online per il contributo figli disabili 2023 a partire da mercoledì 1° febbraio, secondo le istruzioni Inps, occorre avere determinati requisiti.

I requisiti specifici per i genitori monoreddito o disoccupati che hanno accesso al bonus figli disabili, ricorda l’Inps nel messaggio, sono quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2021.

Il riconoscimento del contributo figli disabili, si legge nel decreto, presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

residenza in Italia;

disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità non superiore a 3.000 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’Isee è calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013);

(nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’Isee è calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013); essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale, così come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

o, e facente parte di nucleo familiare monoparentale, così come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini Isee, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, così come previsto dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Ai fini dell’accesso alla misura, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti previsti, è necessaria l’attestazione Isee in corso di validità per l’anno 2023.

Contributo figli disabili 2023, domanda online dal 1° febbraio: come fare

L’Inps fornisce le istruzioni su come fare domanda per il contributo figli disabili 2023 con la procedura informatica disponibile online sul sito web dell’Istituto.

I cittadini interessati al bonus figli disabili devono accedere al servizio dedicato con le credenziali:

Spid almeno di II livello;

Cie;

Cns.

La domanda, qualora non la si voglia inoltrare in autonomia, può essere inviata anche tramite:

Contact Center Integrato , contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

Nella domanda il genitore che richiede il bonus deve indicare il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo e le seguenti modalità alternative di pagamento:

bonifico domiciliato presso ufficio postale;

accredito su Iban (è possibile indicare Iban nazionali o esteri su circuito Sepa).

Specifica ancora l’Inps nel messaggio:

“Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2023 con cadenza mensile. Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile entro il mese di giugno 2023 a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.”

Per maggiori dettagli sulla domanda online per il contributo figli disabili da inoltrare tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2023 rimandiamo al messaggio Inps che alleghiamo di seguito consultabile e scaricabile.