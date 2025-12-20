C’è tempo fino al 9 febbraio 2026 per accedere ai contributi a fondo perduto riservati ai giovani agricoltori, per ogni richiedente fino a 40.000 euro senza rendicontazione: le somme sono erogate con criterio forfettario.

É in atto da tempo una politica volta al ricambio generazionale in agricoltura attraverso interventi di sostegno rivolti ai giovani. L’obiettivo è fare in modo che questo settore strategico per l’economia e in grado di offrire importanti opportunità non sia abbandonato.

Si tratta però di un settore in cui gli investimenti iniziali sono importanti dal punto di vista economico, infatti, servono terreni e mezzi costosi. Tutte le regioni in genere prevedono un premio di primo insediamento, o comunque un aiuto economico che in genere si somma a quelli previsti a livello statale. Tra gli incentivi c’è il bando del Trentino Alto Adige rivolto ai giovani fino al compimento del 41° anno di età. Possono ottenere 40.000 euro di contributo fondo perduto senza rendicontazione.

Beneficiari contributi a fondo perduto in agricoltura fino a 40.000 euro

Possono presentare istanza per accedere ai contributi i giovani di età compresa tra 18 e 41 anni di età. Al momento della presentazione della domanda devono essersi insediati in impresa da non più di 24 mesi, devono insediarsi in qualità di capo impresa.

Per ottenere i contributi è necessario presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, parte integrante della domanda di aiuto, che verrà valutato nella sua congruità tecnico ed economica nel corso dell’istruttoria.

Affinché si possano ottenere i contributi, è necessario che al momento della presentazionedell’istanza l’azienda abbia una dimensione minima di lavoro di 300 ore. Per almeno 10 anni dalla concessione dell’aiuto deve essere mantenuta una dimensione pari a 2080 ore lavorative agricole annue (Unità di Lavoro Uomo). Sarebbero 52 settimane lavorative a 40 ore a settimana. La dimensione è calcolata sulla base dei contenuti del fascicolo aziendale in base alla tabella tempi e redditi.

Requisiti professionali per il contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro

Per poter ottenere il contributo forfettario a fondo perduto di 40.000 euro, oltre i requisiti anagrafici, sono richiesti anche requisiti professionali attinenti la formazione:

titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario;

titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;

Brevetto Professionale di Imprenditore Agricolo (BPIA) è considerato titolo sufficiente a comprovare l’adeguata qualifica e competenza professionale.

Occorre, inoltre, avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ed essere iscritto nella prima sezione all’Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA).

Come presentare domanda per accedere ai fondi

La domanda dovrà essere presentata online mediante l’accesso al sistema informativo agricolo provinciale SRTrento all’indirizzo https://srt.infotn.it raggiungibile anche dal portale https://a4g.provincia.tn.it/ entro i termini stabiliti.

Per accedere alla domanda online è necessario autenticarsi con CIE, SPID oppure CPS (Carta Provinciale dei Servizi).

La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla sottoscrizione del documento, pena irricevibilità della stessa.

La domanda per accedere al bonua agricoltura a fondo perduto fino a 40.000 euro riservato ai giovani agricoltori, come già detto, deve essere presentata entro il 9 febbraio 2026.

Entro 60 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande è approvata una graduatoria di merito per la distribuzione delle risorse. La prima rata pari all’importo di euro 30.000 sarà liquidata a seguito dell’approvazione della decisione dell’aiuto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per l’importo della prima rata. La seconda rata a saldo di euro 10.000 sarà liquidata a seguito della corretta attuazione del piano aziendale.