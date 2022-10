Consulenza finanziaria: scegliere la banca con le recensioni di BankAdvisor

Tutti abbiamo bisogno di consulenza finanziaria e il caso più evidente è quando si deve scegliere una banca per l’apertura di un conto, per la richiesta di un mutuo, per l’accensione di un prestito, per un servizio di finanziamento aziendale.

BankAdvisor è uno strumento moderno di consulenza finanziaria che attraverso le recensioni pubblicate sulla sua piattaforma rende i suoi utenti non più solamente clienti passivi, ma valutatori attivi della banca, che condividono la propria esperienza.

In questo modo BankAdvisor crea una community di utenti e uno spazio digitale, sempre accessibile. dove si possono trovare informazioni chiare e affidabili.

Le recensioni al centro di BankAdvisor

Oggi prima di effettuare un acquisto solitamente si leggono recensioni su Amazon, eBay, Trustpilot, così come prima di prenotare un albergo si confrontano pareri su Booking o Airbnb, o prima di scegliere un ristorante si dà un occhio su Tripadvisor.

Cosa si fa invece quando si ha bisogno di un mutuo o di un prestito o si deve aprire un nuovo conto corrente?

Online si trovano molti comparatori, che ci indicano quale possa essere l’offerta più conveniente a livello di condizioni.

Ma come si fa a sapere che la banca in cui entriamo sarà quella giusta per noi? A parte le condizioni che ci vengono offerte, e che possono essere paragonate ai prezzi del menu di un ristorante, sappiamo come ci troveremo, nel tempo, con quella banca/filiale?

Il mondo della consulenza finanziaria ama la trasparenza, perché è con questa che si crea la fiducia che serve nell’offerta dei servizi.

Oggi nel sistema economico digitale un prodotto o un servizio vengono scelti in base alle recensioni, che però devono poter essere aperte, autentiche, attendibili, trasparenti.

In questo articolo spieghiamo quindi quali sono i vantaggi della consulenza finanziaria online basata sulle recensioni di BankAdvisor, per scegliere la banca giusta, con trasparenza e consapevolezza.

La consulenza finanziaria democratica e trasparente

BankAdvisor può essere definito il TripAdvisor delle banche, che fa superare gli ostacoli tradizionali nel rapporto fra cliente e banca, come l’insoddisfazione del cliente.

Secondo il rapporto “Global Voice on the customer 2022” di Capgemini ed Efma, infatti, il 49% dei clienti è insoddisfatto della propria banca, e ritiene il rapporto in essere con la propria banca “poco coinvolgente”.

Molto probabilmente questo dipende dalla complessità del dialogo, che è spesso basato su un linguaggio per addetti ai lavori. Ma potrebbe anche esserci una mancanza di fiducia.

Questi ostacoli si superano con trasparenza e chiarezza, con servizi personalizzati e, alla base, con un’educazione finanziaria da parte del cliente.

Le banche, quindi, oggi devono riuscire a migliorare il grado di fiducia che godono presso la clientela, superare l’ostacolo della mancanza di informazioni, che spinge gli utenti a essere autonomi nelle scelte e ricercarle altrove, tenendo sotto controllo il loro comportamento e lo devono fare mantenendo il cliente al centro di un mondo che si muove a cavallo fra fisico e digitale.

BankAdvisor è la prima piattaforma trasparente di consulenza finanziaria specializzata in recensioni su servizi bancari e finanziari. Cresce continuamente, raccogliendo recensioni (ne vengono collezionate a centinaia ogni mese e sono ormai nel totale migliaia le opinioni raccolte), offrendo analisi sui dati e accompagnando l’utente nella scelta consapevole.

Si tratta di un lavoro incrementale, che giorno dopo giorno fa crescere la piattaforma e i suoi utenti, migliorando l’educazione finanziaria, facilitando l’accesso al credito, creando e mantenendo relazioni di fiducia fra banca e cliente.

L’importanza delle recensioni per scegliere la banca

Il rapporto fra clienti e banche beneficia in grande misura delle recensioni. Vediamo perché.

Secondo un’indagine di London Research e Trustpilot il 75% degli utenti è propenso a scegliere quella banca che può vantare un buon bagaglio di recensioni.

Aggiungiamo che secondo AtKearney l’86% dei clienti sceglie la propria banca in base a passaparola e recensioni (mentre il restante 14% si fida di pubblicità e di social network).

Ancora: secondo Salesforce il 67% dei clienti è propenso a concedere i propri dati personali se in cambio gli vengono offerti servizi e proposte personalizzate.

Alle banche interesserà sapere che secondo un’indagine di Qualtrics il 75% dei loro clienti non le avviserà in anticipo riguardo la scelta di cambiare banca. Ma non per fare dispetto: perché sanno che tanto la banca non farà nulla per trattenerli.

Anche perché il primo motivo per cui il cliente cambia banca sono le condizioni e la burocrazia, seguito dalla mancanza di gestione della relazione. Del resto lo confermano le stesse banche, che in un rapporto dell’Abi (Retail Banking e Multicanalità) dicono che nell’88% dei casi la raccolta dei pareri dei clienti ha portato a una revisione strategica del proprio modello di business.

Come si usa BankAdvisor

Approfittare della consulenza finanziaria di BankAdvisor è facile. Si entra nel sito di BankAdvisor, si indica la propria esigenza finanziaria (mutuo, conto corrente, finanziamento o altro) e si leggono le recensioni al riguardo.

In questo modo ci si fa una prima idea e continuando a cercare e leggere si può aumentare la propria conoscenza sulle banche per poi scegliere consapevolmente a quale rivolgersi per le proprie esigenze.

Anche se si vuole dire la propria opinione è molto facile: per fare una recensione, e aiutare così gli altri utenti a effettuare una scelta informata e consapevole, bastano tre minuti.

È in questo modo, diretto, online, non intermediato, che privati e aziende possono iniziare ad avere la propria consulenza finanziaria.

In particolare per quanto concerne le aziende, nel piano di sviluppo a breve termine (entro poche settimane) di BankAdvisor è previsto, ad esempio, che potranno confrontare la propria situazione nella centrale rischi della Banca d’Italia con i requisiti richiesti dalla banca e capire se avranno le carte in regola per l’avvio del loro rapporto con la banca.

Questo avverrà con la consultazione di un semplice grafico ”a semaforo”. Rosso, giallo e verde: ossia, meglio evitare di avere un rapporto con quella banca, c’è ancora qualcosa da sistemare, oppure, via libera, si può aprire un conto o chiedere un finanziamento.

Questo servizio sarà presente a breve sul sito di BankAdvisor e rappresenta uno dei tanti servizi B2B in arrivo.

Che vantaggi hanno gli utenti di BankAdvisor

Consultando le recensioni di BankAdvisor e utilizzando la consulenza finanziaria personalizzata, gli utenti privati aumentano la trasparenza del rapporto che instaurano con le banche e gli intermediari finanziari: le loro scelte sono più informate e consapevoli.

Le aziende, da parte loro, hanno la possibilità di instaurare una relazione paritaria con le banche e, per la prima volta, assegnare loro stesse una valutazione alle banche mediante il rilascio delle recensioni.

Ma anche per le banche BankAdvisor è uno strumento utile. Dato che è una piattaforma indipendente e democratica, la possono utilizzare come strumento per una vera “sentiment analysis” sul campo.

BankAdvisor aiuta le banche a conoscere in tempo reale o in anticipo le esigenze e le intenzioni della clientela. Se queste vengono correttamente lette e gestite dalla stessa banca, permettono di migliorare sia la qualità dei prodotti/servizi sia l’efficienza e l’efficacia della struttura organizzativa. E in questo caso a guadagnarci sono anche gli stessi clienti.

Come ci guadagna BankAdvisor

Il business model di BankAdvisor è basato sulla tecnologia avanzata: un algoritmo proprietario di intelligenza artificiale raccoglie le recensioni degli utenti, analizza i dati, fa elaborazioni su misura, crea le offerte dei servizi personalizzati per i clienti.

Quando la piattaforma BankAdvisor sarà completa, il modello di ricavi principale sarà basato sui compensi che proverranno dalle sottoscrizioni, con quello secondario collegato alla monetizzazione dei dati relativi alle abitudini e ai comportamenti di acquisto, definiti in base alla profilazione delle recensioni. Il terzo livello è dato dalle commissioni delle banche.

E un ulteriore modello di ricavi sarà legato all’acquisto di contenuti formativi da parte dei clienti, che così avranno modo di far crescere il proprio livello di educazione finanziaria.

Chi c’è dietro BankAdvisor

La piattaforma e le soluzioni di consulenza finanziaria proposte da BankAdvisor partono da Padova e dal Veneto con una soluzione rivolta a tutta Italia e con obiettivi futuri di internazionalizzazione. Queste, del resto, sono le intenzione dei suoi fondatori, che hanno creato la startup BankAdvisor a marzo 2021.

Stiamo parlando della Ceo Eva Girardello, che proviene dal mondo bancario, di Davide Fassina, che da 20 anni assiste le imprese nella gestione dei rapporto con le banche, Tiziano Piccioli, esperto di rating, mediazione creditizia e consulenza finanziaria, che gestisce un team che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale per la valutazione del merito creditizio aziendale, Federico Giacomin, strategist advisor con trentennale esperienza industriale, il docente universitario di Finanza aziendale Michele Modina e il fiscalista Mirco Mattiuzzo.

BankAdvisor è nata da chi conosce le difficoltà delle Pmi sulla propria pelle e così ha deciso di creare la soluzione che mancava alle aziende, quella che se ci fosse stata l’avrebbe utilizzata in prima persona.

In collaborazione con BankAdvisor