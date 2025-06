Conflitto Iran e terrore in borsa. Ti spiego perché non aver paura

I ribassi legati alla paura spesso scontano scenari estremi che poi non si realizzano.

Pochi istanti dopo una notizia che scuote il mondo, come l’escalation del conflitto in Iran, i mercati reagiscono con nervosismo. Titoli in rosso, volatilità alle stelle, VIX in aumento. Ma fermiamoci un attimo e poniamoci una domanda cruciale: cosa sta effettivamente scontando il mercato azionario? E soprattutto: ha senso che lo faccia?

Lo vediamo spesso: a ogni shock geopolitico, si immaginano scenari apocalittici che raramente si concretizzano. Perché? Perché il mercato è un meccanismo di anticipazione: tende a reagire prima degli eventi reali, spesso con eccessi emotivi. [...]